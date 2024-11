Un voluntari lleidatà a València: “Encara falten mans a tot arreu i veuen negligència”

Joel Guiu, de Bell-lloc, és un dels voluntaris catalans que està des de divendres a València ajudant en tot el que pot els afectats per la dana. Forma part d’un grup de setanta voluntaris, entre els quals n’hi ha alguns de Ponent i va explicar que, entre altres tasques, han habilitat un pavelló de Sedaví com a centre logístic.

Dissabte va estar a Torrent i a Paiporta, on va comprovar que “encara no hi havia anat ningú amb uniforme”, amb referència als cossos de seguretat. Només la Policia Local, “que s’està guanyant el cel”, i els voluntaris. Aquest diumenge es van desplaçar a Alfafar, requerits per l’alcalde “perquè els falta gent”, i a Picanya, on la situació, com en totes les poblacions afectades, continua sent apocalíptica. “Carrers estancats, falta d’agents estatals, gent traient aigua de cases, carrers i garatges...”, va relatar, i va detallar que van trobar també “persones a les seues cases que necessitaven medicació i fer-se cures”.

Guiu va detallar que la coordinació del voluntariat es porta a terme des de la pàgina web voluntarisdana.cat i va afirmar que la seua intenció és aconseguir contractar un autocar amb persones voluntàries des de la ciutat de Lleida. Va assegurar que el que més es necessita en aquests moments a les poblacions sinistrades és material per poder desenrunar i buidar aigua, com pales, botes d’aigua de canya alta, grups electrògens, guants i pitets reflectors. Va remarcar que els afectats ja han passat “del xoc a la ràbia”. “Falten mans a tot arreu i veuen negligència” per part dels polítics en relació amb la gestió de la tragèdia, va subratllar.