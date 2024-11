Alerta de la Guàrdia Civil pel 'trashing', la nova estafa que comença a les teves escombraries

Publicat per Redacció

La Guàrdia Civil ha emès un avís important sobre una nova modalitat d’estafa, coneguda com “trashing” o dumpster diving, que pot iniciar-se amb un acte tan quotidià com llençar una carta a les escombraries sense pensar en la informació que conté. Aquest tipus d’engany, cada vegada més habitual, implica que delinqüents exploren contenidors i zones de deixalles per trobar correspondència i documents amb dades personals valuoses, com números de compte, contrasenyes, noms d’usuari o fins i tot adreces completes i telèfons.

Segons adverteix la Guàrdia Civil, aquesta tècnica és especialment perillosa perquè sovint els usuaris no prenen precaucions a l’hora de descartar correu o paquets. Moltes d’aquestes cartes inclouen dades sensibles que, en mans de ciberdelinqüents, poden desencadenar altres formes d’estafa més complexes, com l'enviament de missatges fraudulents que suplantin institucions bancàries o empreses. Les víctimes, sense sospitar-ho, acaben compartint informació addicional quan els arriba un missatge aparentment legítim, incrementant encara més el risc.

Per minimitzar aquests perills, la Guàrdia Civil recomana adoptar diverses mesures de seguretat abans de llençar correspondència o paquets amb dades personals. En primer lloc, destruir o esmicolar els documents importants pot ser una barrera efectiva contra el dumpster diving. Altres mètodes senzills, com ratllar les dades amb un bolígraf o fer talls en zones específiques dels documents, poden evitar que els delinqüents accedeixin a informació identificativa. Això és especialment rellevant per a paquets d’enviament de companyies com Amazon, on les etiquetes poden incloure noms, adreces i altres detalls personals que els ciberdelinqüents poden aprofitar.

Aquesta estafa posa de manifest la importància de gestionar amb cura la informació personal i de seguir bones pràctiques de seguretat a casa. En un context on la ciberdelinqüència evoluciona ràpidament, cada precaució compta per mantenir la informació segura.