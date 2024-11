Esports sense barreres amb Down Lleida

Foto de grup dels esportistes de l’associació Down Lleida i els voluntaris de CaixaBank. - DOWN LLEIDA

L’associació Down Lleida ha rebut una aportació de 10.000 euros de la Fundació La Caixa per fomentar la pràctica esportiva de persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals. Des de l’any 2011, l’entitat desenvolupa amb l’Associació de Voluntaris de CaixaBank a Lleida un projecte esportiu dirigit a socis d’entre 16 i 50 anys.

Així, els equips d’Asvolcall Down Lleida comparteixen trobades amb altres esportistes de tot Catalunya a través de les competicions que organitza la Federació ACELL.