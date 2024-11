Lleida té majoria d'homes en totes les franges d'edat excepte a partir d'aquesta edat

Les comarques de Lleida experimenten un augment poblacional, però amb un clar envelliment demogràfic. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), a data 1 de juliol de 2024, la província comptava amb 454.503 habitants, el que suposa un increment de 5.005 persones (1,1%) respecte al primer semestre de 2023. No obstant això, la població jove continua descendint, amb 1.055 menors de 16 anys menys en comparació amb l'any anterior.

Del llistat de l'Idescat se'n poden extreure multitud de dades, com la que ens mostra com a la demarcació de Lleida els homes són majoria en absolutament totes les franges d'edat, dels 0 anys fins als 68. A la franja dels 22 anys és quan hi ha més distància entre homes i dones, on els homes són el 55,4% de la població, mentre les dones el 44,5%.

A partir dels 68 anys hi ha els mateixos homes que dones, el 50%. I a partir de llavors la xifra s'inverteix, i hi ha més dones que homes, però no només això, sinó que el percentatge d'homes cau en picat, fins que les dades arriben a la població que té 100 anys o més, i la que els homes són només un 20%, mentre el 80% són dones.

Esperança de vida: dones 86, homes 80,5

Aquesta distribució poblacional podria estar relacionada amb l'esperança de vida a Catalunya. Segons les dades més recents, les dones viuen de mitjana fins als 86 anys, mentre que els homes arriben als 80,5 anys. Fa quatre dècades, l'any 1984, l'esperança de vida era de 79 anys per a les dones i 73 per als homes, evidenciant una evolució positiva al llarg del temps.

Evolució demogràfica i reptes futurs

Les dades de l'Idescat posen de manifest la transformació demogràfica que està experimentant la província de Lleida, amb un progressiu envelliment de la població i una disminució de la natalitat. Aquesta tendència planteja importants desafiaments en àmbits com la planificació de serveis sociosanitaris, el relleu generacional en el mercat laboral i la sostenibilitat del sistema de pensions. Les administracions i la societat en el seu conjunt hauran d'adaptar-se a aquesta nova realitat demogràfica i buscar solucions innovadores per garantir el benestar de tots els ciutadans, independentment de la seva edat o gènere.