Un taller del Sobirà crea joies a partir de crins de cavall

Wakan-Art és un petit taller de joies fabricades a partir de crins de cavall que es troba a Montcortès, al Baix Pallars (Pallars Sobirà). Emma Grau crea peces de forma totalment artesanal. Són creacions tan personalitzades que ofereix al client la possibilitat de fer braçalets, collars o clauers amb els cabells del cavall.

Aquesta és l’opció que més funciona: els clients li envien pèls del seu equí perquè creï una joia única per a tota la vida. Fins al taller de Montcortès arriben crins de tot Europa. El company de Grau, Pere Casas, es dedica a oferir serveis de pupil·latge, retir de cavalls en llibertat i rutes eqüestre. D’aquests animals amb què fa excursions és dels quals Emma Grau treu els pèls amb el “màxim respecte”. El crin és una part que s’obté “sense sacrifici ni sofriment dels animals” i es renova creixent contínuament. Per a una joia necessita pocs pèls, però han de ser tots de la mateixa mesura. Una vegada tallats, es netegen, desgreixen, desinfecten i es deixen llestos per a qualsevol tipus de joia. “A més de la bellesa de les joies de crin de cavall, tenen una gran força i durabilitat”, assegura Grau, que detalla que el procés de trenat és manual.