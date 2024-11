Què veure a la Festa del Cine a Lleida?

Publicat per Redacció Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest dilluns va començar la 23a edició de la Festa del Cine a gairebé 350 cines de tot Espanya, que sumen més de mil pantalles i que ofereixen entrades a només 3,50 euros fins dijous. Com en ocasions anteriors, a aquesta celebració del cine a la tardor i primavera s'hi ha adherit la demarcació de Lleida amb complexos com JCA Alpicat, amb 16 sales, i Cinemes Majèstic de Tàrrega, del Circuit Urgellenc, ambdues integrants de la Federació de Cines d’Espanya (Fece), impulsora de la campanya juntament amb la Federació de Distribuïdors Cinematogràfics (Fedicine) i el suport del Ministeri de Cultura. És important recordar que els cines de Circuit Urgellenc en altres localitats de Lleida no estan oberts entre setmana, encara que ofereixen entrades amb descompte els dilluns com a “dia de l’espectador”. A la ciutat de Lleida, les sales de Screenbox també participen d’aquesta iniciativa, afegint-se a l’oferta d’entrades rebaixades.

En aquesta edició els espectadors poden disfrutar d’alguns dels títols més esperats del moment, com:

Jurat Nº2

La nova pel·lícula de Clint Eastwood és un thriller judicial on un jurat s’enfronta a un dilema moral: en ser seleccionat per a un judici, descobreix que és responsable de la mort de la víctima jutjada. Atrapat entre la seua consciència i el seu desig d’ocultar la veritat, el protagonista prova de manipular el jurat per evitar una condemna sense confessar el seu crim. Eastwood, barreja suspens amb reflexions profundes sobre la veritat, la moral i la culpa en una història plena de tensió que explora temes com l’ambigüitat moral i les falles del sistema judicial. A JCA Alpicat, Screenbox Lleida, Urgellenc (Tàrrega).

Anora

Una comèdia dramàtica amb picades d’ullet a Pretty Woman. Anora, una jove prostituta de Brooklyn, té l’oportunitat de viure una història a l'estil Ventafocs quan coneix i impulsivament es casa amb el fill d’un oligarca rus. Quan la notícia arriba a Rússia, el seu conte de fades es veu amenaçat, ja que els pares parteixen cap a Nova York per intentar aconseguir l’anul·lació del matrimoni. A JCA Alpicat.

La habitación de al lado

En la nova de Pedro Almodóvar, el director manxec presenta la història d’Ingrid i Martha, que van ser molt amigues de joves. Ambdues treballaven a la mateixa revista, però Ingrid va acabar convertida en novel·lista d’autoficció i Martha en reportera de guerra. Les circumstàncies de la vida les van separar i, després de molts anys sense tenir contacte, tornen a trobar-se en una situació extrema, però estranyament dolça. Primer llargmetratge rodat íntegrament en anglès de Pedro Almodóvar. A JCA Alpicat.

Escape

Un thriller de Rodrigo Cortés avalat per Martin Scorsese. N. és un home espatllat, alguna cosa no va bé al seu interior. N. no vol prendre una sola decisió més, només baixar del món. Deixar de tenir opcions. El psicòleg a qui visita no sap com abordar-lo, tampoc la seua germana, que intenta donar-li suport sense fruits. N. només vol viure a la presó, i farà el que sigui necessari per aconseguir-ho. Aconseguiran que desisteixi de cometre delictes cada vegada més greus? Fins on serà capaç d’arribar el jutge per no concedir-li el seu propòsit? A JCA Alpicat i a Screenbox Lleida, on avui hi haurà el director, Rodrigo Cortés.

Salve Maria

Maria, una jove escriptora que acaba de ser mare, topa amb la notícia d’un succés estremidor: una dona francesa ha ofegat els seus bessons de 10 mesos a la banyera. María s’obsessiona amb la infanticida i a partir d’aquell moment, l’ombra de l’infanticidi la sotjarà com una vertiginosa possibilitat. A Screenbox Lleida.

Altres propostes són Terrifier 3, tercera entrega de la saga sobre el pallasso Art; Venom 3: El último baile; Infiltrada; Joker: Folie a deux; Robot Salvaje o Smile 2.