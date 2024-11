Creen un rellotge intel·ligent que fa servir la IA per avisar els familiars de persones grans que han tingut un incident

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Un rellotge intel·ligent que avisa familiars o la teleassistència en cas que una persona gran tingui un incident, com per exemple una caiguda o en casos de desorientació. Aquest és el nou pas que ha fet el projecte Atenea, impulsat per l'empresa Momentum Analytics de la mà de l'ONG Associació Benestar i Desenvolupament (ABD). Fins ara, Atena feia servir la intel·ligència artificial en forma de tauleta tàctil, però ara incorpora també el rellotge intel·ligent, que fa servir els sensors per detectar incidents crítics en les persones usuàries. La intel·ligència artificial truca els familiars o el servei de teleassistència i explica, amb una conversa de veu, l'incident i la ubicació de la persona usuària, a més d'enviar-los una alerta per SMS.

El nou rellotge intel·ligent que fa servir Atenea s'ha presentat aquest dimarts a l'Smart City Expo que se celebra a la Gran Via Fira de Barcelona. Es tracta d'un nou upas en un projecte que, després d'un any de prova pilot amb 500 usuaris, vol arribar als 150.000 en dos anys. Així ho ha expressat Albert Isern, CEO de Momentum Analytics. "L'any de prova pilot ens ha permès aprendre molt", ha afirmat.

Isern ha assegurat que, en casos en què la persona usuària no es pot comunicar, la intel·ligència artificial dialoga amb els familiars o l'operador humà que atén la teleassistència. Li trasllada l'incident que ha patit l'usuari, les seves dades i el lloc on es troba. A banda, el CEO de Momentum Analytics també ha indicat que estan treballant per ampliar els usos d'Atenea perquè els usuaris puguin, per exemple, fer la compra amb la veu o demanar la televisió i ràdio a la carta.

Arribar a més usuaris

En la presentació també ha participat la secretària d’Afers Socials, Carolina Homar, en estar el departament també implicat en el projecte. Homar ha apuntat que la intenció és incorporar el projecte en la cartera de serveis perquè pugui arribar a tothom que ho necessiti i que, previsiblement, es farà de manera progressiva.

Després de la prova pilot, Homar ha assenyalat que ara s'ha de fer l'anàlisi econòmica de la implementació del servei, que ha defensat que contribuirà a fer que la gent gran visqui el màxim de temps possible al seu domicili. "Ens beneficia per garantir que la gent pugui viure a casa seva el temps que li sigui possible o que hi vulgui viure", ha remarcat.

El projecte està finançat amb 2,6 milions d’euros dels fons NextGenerationEU. Ja hi ha ciutats que fan servir aquest sistema, entre les quals hi ha Sant Feliu de Llobregat, Mollet del Vallès, Esplugues de Llobregat, Mataró, Cardedeu i Granollers, entre d'altres. Està liderat per Momentum Analytics i ABD, però també hi col·laboren empreses com Microsoft, Samsung, Verbio Technologies, Raona Enginyers o Parlem Telecom, així com també la Universitat de Barcelona, la Fundació Tic Salut Social, la Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana, l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació i Minsait Indra.