Xarrades i tallers per promoure una vida saludable en la 5a Fira Cuida't de Bellpuig

El pavelló poliesportiu de Bellpuig acollirà els dies 9 i 10 de novembre la cinquena Fira Cuida’t, dedicada a l’esport i a la vida saludable. L’organització preveu que més de 3.000 persones visitin aquest saló, que comptarà amb activitats esportives, tallers i xarrades, així com 30 estands de comerços i entitats.

L’alcalde de Bellpuig, Jordi Estiarte, acompanyat de la diputada Sandra Marco, va presentar ahir a la diputació de Lleida el certamen, que pretén promoure un estil de vida actiu i saludable entre la població. “Volem mostrar a la gent el que la comunitat li pot oferir des del punt de vista de la salut. I la salut comprèn des que et puguis comprar una joia produïda de forma artesana a Bellpuig; consumir melmelades elaborades al municipi o que siguis conscient que hi ha una associació de caçadors o clubs esportius”, va explicar Estiarte. Aquest any s’han inclòs activitats prèvies i posteriors al mateix cap de setmana de la fira. Destaca entre la programació la xarrada El poder de la cuina pot afectar el benestar físic i emocional (dia 9, a les 17.30 h); la taula redona Com la fotografia pot promocionar la salut emocional (dia 10, a les 11.00 h.); o la degustació Dietes saludables en àpats festius (dia 10, a les 12.00 h).