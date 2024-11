Sabors lleidatans a Barcelona

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La cuina i els productes lleidatans van centrar ahir l’última jornada del Gastronomic Forum de Barcelona, un dels esdeveniments gastronòmics de referència internacional que, en els últims tres dies, ha reunit més de 18.000 professionals del sector al recinte firal de Montjuïc. L’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida va tenir ahir un paper destacat amb l’organització d’un tast de productes emblemàtics de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la Segarra i el Pla d’Urgell.

Els assistents van poder degustar un menú dissenyat amb ingredients de proximitat, que incloïa plats com cabrit cuinat a baixa temperatura amb camagroc i freginat sobre salsa de tomata picant, costella de vedella esfilagarsada i vinagreta del seu suc, i una original gominola d’oli. Tot el menú va estar maridat amb vins dels cellers Clos Pons, Raimat i Mas Blanch i Jové. El programa va continuar amb una sessió d’olis d’oliva verge extra a càrrec de la DOP Les Garrigues i DOP Siurana, així com una degustació de productes de Cal Tonillo de la Prenyanosa, Embotits Ciervo de Cervera, Formatges Camps del Palau d’Anglesola, Vermut Marnuthem de Bell-lloc i Nous Panadés del Poal. La diputació de Lleida va valorar la participació en el Gastronomic Forum, una plataforma per donar a conèixer la qualitat dels productes lleidatans amb la presència d’una trentena de representants.

Els xefs del Glug de Barcelona, millors cuiners del 2024

En col·laboració amb La Vanguardia, el saló va atorgar en la jornada de clausura el Premi Cuiner Gastronomic Forum Barcelona 2024 al tàndem format per Beatrice Casella i Iván García, del restaurant Glug de Barcelona. L’esdeveniment els va reconèixer com els millors xefs emergents d’entre un grup de sis joves promeses de la cuina, entre els quals també es trobava el lleidatà Àngel Esteve, propietari del restaurant Sisè de la capital del Segrià.

Demostracions i tastos amb productes del Pla d’Urgell

El consell comarcal del Pla d’Urgell va donar a conèixer una selecció de productes de vint productors i elaboradors de la comarca, amb un seguit de degustacions durant tota la jornada sota la marca Delicadeses del Pla. Al matí, els alumnes de l’Escola d’Hoteleria de Lleida van oferir a El Rebost de Catalunya una demostració culinària amb productes locals, mentre que, a la tarda, hi va haver un tast guiat de productes del Pla.