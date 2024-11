Sant Pau extirpa per primer cop un tumor medul·lar amb una tècnica mínimament invasiva que permet l'alta en tres dies

Un professional de l'Hospital Sant Pau aplica per primer cop la cirurgia tubular per extirpar un tumor del canal medul·lar.Hospital Sant Pau

El servei de neurocirurgia de l'Hospital de Sant Pau ha aplicat per primer cop la tècnica cirurgia tubular, una de les considerades mínimament invasives, per extirpar un tumor localitzat al canal medul·lar. Es tracta d'una incisió de només dos centímetres i que es fa fent servir tecnologia de darrera generació per part de neurocirurgians experts. Aquesta mínima invasió es tradueix en menys dolor i risc de possibles complicacions postoperatòries per al pacient i permet així una recuperació més ràpida, amb una alta hospitalària en tres dies. Fins ara, aquesta tècnica s'aplicava en patologies degeneratives de la columna, com ara hèrnies. Segons els experts, aquesta tècnica es podrà aplicar cada any a una dotzena de casos seleccionats.

La tècnica es coneix com a tubular pel tipus de separador que es fa servir en la cirurgia per accedir al tumor localitzat al canal raquidi o medul·lar, és a dir, la cavitat dins de la columna vertebral per on passa la medul·la espinal. Es tracta d'un tub rígid amb un diàmetre de 18 mil·límetres. Aquest tub permet crear un túnel de treball fins a la zona afectada de la columna vertebral, apartant el múscul i el teixit tou.

El primer cas en què s'ha aplicat és en el d'una dona de 76 anys que tenia un meningioma calcificat (un tumor que apareix a les meninges o membranes que envolten la medul·la espinal) en la zona toràcica, el qual ocupava el 70% del diàmetre del canal medul·lar, relegant l'espai de la medul·la al 30%. Es tracta d'un tumor que acostuma a aparèixer a partir dels 40 anys i, especialment, en la dècada dels 50 i 60 anys, principalment a la zona toràcica, però també a la cervical i lumbar, per aquest ordre de freqüència