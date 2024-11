Metges demanen que es retiri un màster en Naturopatia d'una universitat catalana per difondre "teories pseudocientífiques"

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El Col·legi de Metges de Girona (COMG) reclama a la UdG que retiri un màster en Naturopatia Integrativa per "allunyar-se de l'evidència científica". El màster s'ha programat des de la Fundació UdG, es preveu que les sessions comencin al gener i està pendent de rebre l'aval del Consell de Govern. L'impulsa el titular superior en Naturopatia i Osteopatia José María Sánchez Navarro, que a la presentació ja subratlla que el màster "no pretén excloure la medicina, sinó més aviat oferir un suport integratiu a la salut". El president del Col·legi de Metges, Josep Vilaplana, critica que és "inaudit" que la UdG "promocioni un màster dirigit per persones que difonen teories pseudocientífiques" i creu que "posa en risc el prestigi" de la universitat.

Segons recull la web de la Fundació UdG, el màster en Naturopatia Integrativa serà el primer que s'oferirà a l'Estat i arrencarà el 24 de gener del 2025. Tindrà una durada de 291 hores, repartides entre sessions presencials i d'altres de virtuals per videoconferència.

El màster durarà poc més d'un any, fins a mitjans d'abril del 2026. S'ofereixen 50 places i el preu és de 2.975 euros. Es dirigeix a sanitaris (metges, infermers, fisioterapeutes...), a naturòpates, osteòpates i acupuntors, i a professors d'educació física i esportiva. Aquest màster, que no és una titulació oficial, està pendent de rebre el vistiplau del Consell de Govern de la UdG.

El director del màster és el naturòpata José María Sánchez Navarro. Segons recull el seu currículum, és titulat superior en Naturopatia i Osteopatia pel Real Centre Universitari Escorial-Maria Cristina. També és especialista en micronutrició i dietoteràpia per la Universitat d'Almeria, i expert universitari en Intel·ligència Emocional Multidisciplinar i Transversal per la Universitat Internacional Isabel I de Castella.

A la presentació que s'ha penjat a la web, Sánchez Navarro explica com cada cop més detecta "un major desequilibri en la salut de la població, i com alguns fàrmacs ja no són suficients per a la gran quantitat de patologies de la societat actual". El director del màster subratlla que el curs en cap cas "pretén excloure la medicina", sinó més aviat "oferir un suport integratiu a la salut". "La medicina actual i els seus professionals són un pilar fonamental de la salut: el seu paper en la recuperació de malalties és inqüestionable", destaca Sánchez Navarro. "Amb aquest màster s'impulsa la col·laboració per posar-nos al servei de les persones i ajudar-les a sanar els seus desequilibris, aportant unes eines de forma coherent, que van des d'allò més actual i científic a allò més primigeni i ancestral: la curació amb mètodes naturals", hi afegeix.

El màster consta de 60 crèdits. Entre d'altres, el seu pla d'estudis inclou assignatures referides a la història de la naturopatia, la micronutrició i els trastorns de salut, la psiconeuroimmunologia, les aportacions de la física quàntica a la consciència, la teràpia sistèmica en naturopatia, la meditació o el Pranayama (gestió de la respiració).

"Teories pseudocientífiques"

El Col·legi de Metges de Girona, que representa els gairebé 4.000 metges que hi ha a la demarcació, reclama a la UdG que retiri el màster en Naturopatia Integrativa "per allunyar-se de l'evidència científica". El president del COMG, el doctor Josep Vilaplana, subratlla que "és inaudit que la universitat promocioni un màster dirigit per persones que difonen teories pseudocientífiques, un fet que posa en joc el prestigi de la UdG i de les seves facultats de ciències de la salut".

Vilaplana també assenyala que cap professor d'aquestes facultats participa en el màster. El Col·legi de Metges demana a la UdG que revisi els processos d'avaluació, el contingut i l'organització del màster i que tant la universitat com les facultats de Medicina i Infermeria facin "un posicionament ferm i públic en defensa de la ciència i la salut basades en l'evidència".

A més, el COMG creu que "abans d'acceptar i promocionar postgraus i màsters, la Fundació ha de consultar les facultats de la universitat relacionades amb el tema proposat per evitar casos com aquest". "Quan vam tenir coneixement d'aquest màster vam contactar amb el deganat de la Facultat de Medicina per contribuir a alertar contra les pseudociències en salut i vam confirmar la seva sintonia amb la nostra proposta", afirma el doctor Vilaplana.

Per últim, el col·legi recorda que els metges estan obligats a complir el Codi de Deontologia mèdica i que el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya compta, des del 2018, amb un document de posició amb els principis per a l'ús mèdic de les teràpies complementàries.