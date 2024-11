Publica dades de la seua exsogra en un web de contactes "per revenja" i acaba detingut

Publicat per ep Verificat per Creat: Actualitzat:

La Policia Nacional ha detingut a Alacant un jove de 22 anys a qui se li imputen els delictes d’assetjament i contra la integritat moral. L’arrest es va produir després de descobrir que aquest home suposadament havia publicat dades personals d’una dona –la mare de la seua exnòvia– en una pàgina web de contactes a fi de perjudicar la seua imatge.

La investigació es va iniciar arran de la denúncia presentada per la víctima. Segons el seu testimoni, va començar a rebre múltiples missatges de persones desconegudes que volien conèixer-la, després que les seues dades personals estiguessin exposades en aquesta plataforma d’internet, ha informat la Prefectura en un comunicat. La víctima va revisar aquest web i va trobar un anunci amb el seu nom i número de telèfon, encara que la fotografia que apareixia no era seua. Va manifestar les seues sospites i va acusar l’exnòvio de la seua filla de ser l’autor de l’anunci.

Segons va explicar, el jove va tenir problemes amb la seua filla i, per això, tenia en vigor una ordre d’allunyament. A causa que la denunciant havia informat prèviament les autoritats que l’home havia incomplert aquesta ordre, aquest podria haver facilitat les seues dades al web en un "acte de revenja". La Policia Nacional va realitzar diverses gestions per identificar el responsable i va aconseguir confirmar que les dades de la víctima havien estat donades d’alta des del domicili del sospitós.

Durant les indagacions per a la seua localització, els agents van descobrir que el sospitós es trobava ja detingut a Alacant per fets diferents dels investigats. Les actuacions van ser posades en coneixement del Jutjat d’Instrucció de Guàrdia d’Alacant.

Prevenció i educació

La Policia Nacional ha aprofitat la comunicació d’aquest succés per subratllar "la importància de l’educació i la prevenció com a eines clau per evitar i combatre aquest tipus de delictes". En aquest sentit, ha recordat que es desenvolupen programes específics de sensibilització en col·legis, associacions de veïns i centres de majors, amb l’objectiu d’alertar "sobre els riscos que comporta compartir informació personal a internet i l’ús irresponsable de les plataformes digitals".

Aquests tallers formatius els imparteixen agents especialitzats en delictes tecnològics, els qui expliquen a la ciutadania com protegir la seua privacitat, què fer si es troben en una situació d’assetjament en línia i com denunciar qualsevol fet sospitós. La col·laboració ciutadana, a través d’aquests programes educatius, és "fonamental per a la detecció i prevenció" d’aquests il·lícits "que atempten contra la integritat moral i la seguretat de les persones".

La Policia Nacional recorda la ciutadania que pot col·laborar de manera anònima i confidencial a través del web oficial de la Policia Nacional, on hi ha un espai específic per informar sobre fets delictius. A més, qualsevol consulta o denúncia formal pot realitzar-se en persona a les comissaries, via telefònica o mitjançant formularis en línia, disponibles en el mateix web.