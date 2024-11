Troben al jersei d’Helena Jubany ADN compatible amb un dels investigats

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un cas que semblava enterrat en el passat torna a la llum gràcies a les últimes tècniques en anàlisi d'ADN. La Unitat Central d'Anàlisis Científiques de la Policia Nacional ha realitzat un estudi exhaustiu de les peces de roba que duia l'Helena Jubany el dia que va ser assassinada el 2001. Els resultats apunten a la probable implicació d'un dels sospitosos investigats.

Segons l'informe policial de 14 pàgines, s'han aplicat dues proves innovadores: estudis de cromosoma Y (masculí) i estudis d'ADN nuclear autosòmic (STRs-NGS). En contrastar les mostres extretes del jersei de la víctima amb els perfils genètics dels investigats Santi Laiglesia i Xavi Jiménez, s'han trobat coincidències significatives amb el primer.

Dues evidències clau

En la mescla d'ADN de la zona lateral esquerra inferior del jersei, s'han detectat coincidències amb el perfil de Laiglesia en els dos tipus de prova realitzats:

1. En l'estudi del cromosoma Y, no hi ha cap discrepància entre la mescla i el perfil de Laiglesia, per la qual cosa no es pot descartar la seva presència. En canvi, es descarta la contribució de Jiménez en haver-hi sis discrepàncies.

2. En la seqüenciació massiva de STRs, l'avaluació estadística conclou que és 24 vegades més probable que Laiglesia i altres tres persones hagin contribuït a la mescla, que no pas que es produís per quatre desconeguts a l'atzar no relacionats familiarment amb ell.

La família de Jubany considera que aquestes dues evidències donen suport a la inclusió de Laiglesia en el jersei que duia l'Helena quan va ser assassinada.

Altres peces de roba analitzades

Quant a la resta de peces, com la sabata esquerra, la samarreta i un mitjó, els vestigis d'ADN no són concloents per comparar amb els investigats. A les mescles obtingudes en la sabata dreta, els pantalons i la zona davantera del jersei, hi ha discrepàncies que descarten la contribució de Laiglesia i Jiménez.

Confirmació de conclusions prèvies

Aquest informe de la policia científica reforça les conclusions apuntades el setembre de 2023 per Gemma Marfany, catedràtica de genètica humana de la Universitat de Barcelona, sobre els resultats previs de l'anàlisi del cromosoma Y. La policia s'ofereix a continuar investigant si sorgeixen altres persones relacionades amb els fets.

Propers passos judicials

Davant aquestes noves troballes, la família de l'Helena Jubany està estudiant amb el seu advocat, Benet Salellas, els propers passos a seguir en el procediment judicial. Després de més de dues dècades, aquest crim sense resoldre podria estar més a prop d'esclarir-se gràcies a les últimes tècniques en anàlisi d'ADN.

L'assassinat d'Helena Jubany va tenir lloc el desembre de 2001 a Sabadell. La jove, de 27 anys, va aparèixer morta en circumstàncies estranyes i el cas va quedar sense resoldre. Ara, gràcies a l'avenç de les tècniques forenses, s'ha pogut analitzar de nou l'ADN trobat a la roba que duia la víctima, aportant noves pistes que podrien ser clau per esclarir el crim.