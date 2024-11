Publicat per efe Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Entre gener i setembre d’aquest any la temperatura mitjana del planeta va superar en 1,54 graus Celsius la de mitjans del segle XIX, que és presa com referencia si es volen evitar efectes catastròfics sobre la naturalesa i els éssers humans, ha indicat aquest dilluns la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

No obstant, l’escalfament global a llarg termini (tres dècades) es manté per sota d’aquest llindar, encara que les dades indiquen també que els últims deu anys han estat en conjunt els més càlids registrats i que la temperatura del mar va en augment.

El Butlletí de l’Estat del Clima de l’OMM, que s’ha publicat coincidint amb la inauguració de la Conferència de les Parts de la Convenció de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP29) a l’Azerbaidjan, indica que l’extensió del gel a l’Antàrtida ha estat en el que va de l’any la més baixa mai observada, mentre que es continua accelerant el retrocés de les glaceres.

I gairebé ja ni hi ha cap dubte que el decenni 2015-2024 serà el més calent mai vist, amb la qual cosa només queda esperar que segueixi la pujada del nivell del mar i de l’escalfament dels oceans, i que els fenòmens meteorològics extrems causin més danys en les comunitats i economies de tot el món.

L’escalfament global està definit per consens científic com l’augment de la temperatura mitja global de la superfície, que és la temperatura mitjana de l’aire a prop de la superfície de la terra i de l’oceà, amitjanada en un període de trenta anys, en relació amb nivells de l’era preindustrial.

En els primers nou mesos d’aquest any, la temperatura va ser influïda no només per les concentracions de gasos amb efecte d’hivernacle, particularment el diòxid de carboni, sinó també pel fenomen del Niño.

En publicar aquestes dades, l’OMM no va voler transmetre fatalisme i va assenyalar que encara que de moment l’escalfament mensual i anual supera els 1,5º establert com a límit, això no significa que s’hagi fracassat en assolir l’objectiu de l’Acord de París, ja que les temperatures estan subjectes a una sèrie d’anomalies que poden fer-les variar de forma important. Entre aquestes anomalies figuren per exemple els fenòmens del Niño i la Niña, o erupcions volcàniques.

Malgrat aquesta nota d’esperança, l’organització, que funciona com el braç científic de Nacions Unides, va reconèixer que cada fracció de grau Celsius d’escalfament importa pel seu impacte en la intensitat dels fenòmens climàtics extrems.

"Les pluges i riuades sense precedents, la ràpida intensificació dels ciclons tropicals, els mortífers episodis de calor, la sequera implacable i els devastadors incendis forestals que hem vist aquest any són la nostra nova realitat i un avançament del futur", ha comentat la secretària general de l’OMM, Celeste Saulo, citada en un comunicat.