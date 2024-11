Els inquilins del primer habitatge cooperatiu de Sostre Cívic, satisfets

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Els inquilins que viuen des del passat 9 d’octubre al bloc de 13 pisos de la cooperativa Sostre Cívic valoren les seues primeres setmanes a l’immoble del carrer Ripollès de Lleida, a Balàfia. Els veïns tenen un dret d’ús dels pisos per a tota la vida a canvi d’una aportació inicial d’uns 3.000 euros –retornables en el cas de deixar l’habitatge– i una mensualitat mitjana de 268. A més a més, els inquilins han firmat un contracte que els permet gaudir dels pisos indefinidament, però sense la possibilitat de vendre’ls o llogar-los, ja que la propietat és de la cooperativa.

Una de les inquilines és Maria Lluïsa Torres, que volia mudar-se fora del Centre Històric pel soroll. Als seus 54 anys considera que pagar un lloguer cooperatiu ha estat la millor opció, perquè no es veia comprant un habitatge nou i tampoc no volia estar pendent de les constants pujades de preu que porten a terme els propietaris. Després de fer una inversió inicial de 1.950 euros, ara paga un lloguer de 388.D’altra banda, val a comentar que el bloc, anomenat La Voliana, va acabar en mans de Sostre Cívic gràcies al dret de tempteig i retracte, que permet adquirir immobles d’entitats financeres per destinar-los a projectes socials.