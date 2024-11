Iberia ofereix preus especials per a noves destinacions d’hivern: bitllets des de 79 euros

Publicat per ep Verificat per Creat: Actualitzat:

Iberia ha llançat aquest dilluns una campanya de preus especials per viatjar aquest hivern a les noves destinacions que ha incorporat aquesta temporada, que són Innsbruck i Salzburg a Àustria, Tromso a Noruega i Rovaniemi a Lapònia. Així, per als amants de l’esquí i les activitats esportives d’hivern, Iberia ofereix des de l’1 de desembre fins el 26 de març vols directes a Innsbruck des de Madrid amb dos freqüències setmanals els dimecres i els diumenges. Els bitllets es poden adquirir des de 79 euros per trajecte.

Una altra de les ciutats austríaques que ofereix la possibilitat de disfrutar de la neu, però també dels tradicionals mercats nadalencs, és Salzburg. El 30 de novembre s’inicien els vols directes entre Madrid i aquesta ciutat austríaca, amb dos vols setmanals, els dimecres i els dissabtes, que es mantindran fins el 29 de març. Els bitllets estan disponibles també des de 79 euros per trajecte.

Aquest hivern, Iberia estrena a més nova ruta a Tromso a Noruega. Aquesta ciutat escandinava ofereix plans variats com a disfrutar de les aurores boreals, visitar els fiords noruecs o realitzar passejos en trineu. La ruta estarà disponible des de l’1 de desembre, operant els dijous i diumenges, fins el proper 2 de març. Els bitllets es poden adquirir des de 139 euros per trajecte.

Una altra de les seues destinacions és Rovaniemi, capital de Lapònia i ciutat de Santa Claus. L’aerolínia repeteix aquest any, després de l’èxit de 2023, i ha programat vols des del 30 de novembre fins l’1 de març, amb fins 4 freqüències a la setmana durant el mes de desembre, els dimecres, dijous, dissabtes i diumenges. Aquests vols estan disponibles des de 139 euros per trajecte.

A més d’aquestes destinacions hivernals, la campanya d’Iberia inclou una selecció de 39 ciutats, com París, Lisboa, Nova York o l’Havana, a més d’opcions nacionals com Las Palmas, Tenerife i Lanzarote. La campanya també inclou l’acabada d’inaugurar ruta a Tòquio, que connecta directament a Espanya i el Japó amb tres freqüències setmanals, consolidant-se com una opció per descobrir la cultura i paisatges nipons.