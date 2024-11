El Mag Lari ja és el Formatger d'Honor del Palau

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

“Les meues passions són la màgia, Michael Jackson i el formatge” va dir ahir el Mag Lari al Palau d’Anglesola. I és que l’il·lusionista va ser escollit ahir Formatger d’Honor d’aquest 2024 durant la celebració de la desena Mostra de Formatges Artesans, que va comptar amb la participació amb 14 formatgeries artesanes de Catalunya, de les quals 4 pertanyen a la demarcació de Lleida: Formatges Monber (Agramunt), Formatges de Ponent-Cal Quitèria (Almacelles), Formatges Camps (El Palau d’Anglesola) i Formatges del Pallars (Talarn). L’acte va comptar amb la presència del conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, juntament amb el president de la diputació de Lleida, Joan Talarn i l’alcalde del Palau, Francesc Balcells.

Les activitats van començar dissabte a la nit amb un sopar els plats del qual van tenir com a ingredient principal el formatge. Diumenge el pavelló poliesportiu, escenari de la iniciativa, va acollir, juntament amb els punts de venda de formatges, sessions de cuina en directe a càrrec d’On Egin de Linyola i PlusFresc. També es va aprofitar l’ambient festiu per presentar un nou gegantó, amb forma de ratolí. Ara s’iniciarà un procés participatiu per escollir-ne el nom. També es va portar a terme per primera vegada un concurs de pastissos de formatge.