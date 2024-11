Quant pujaran les pensions a partir del gener de 2025?

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’última reforma de les pensions a Espanya, aprovada el 2023, va establir que les pensions s’incrementin anualment en funció de la inflació, prenent com a referència l’Índex de Preus de Consum (IPC). Aquesta mesura busca protegir el poder adquisitiu dels pensionistes davant de l’augment de preus. En els últims mesos, la inflació ha estat un tema crucial, i la revalorització de les pensions és un alleujament important per als jubilats que depenen d’aquestes prestacions. Però, quin percentatge d’augment s’espera per al gener de 2025?

D’acord amb la legislació actual, la pujada de les pensions per a 2025 es basarà en la mitjana de l’IPC dels dotze mesos previs a desembre de 2024. Aquest càlcul permet ajustar les pensions de manera que reflecteixin el cost de vida i evitar així que els jubilats perdin poder adquisitiu. De fet, des de 2022, l’actualització partint de l’IPC ha estat la norma per assegurar que les pensions no es quedin retardades davant la inflació, un factor que ha pres gran rellevància en un context econòmic de preus elevats en energia, aliments i altres béns essencials.

Quant pujaran les pensions mínimes el 2025?

La pensió mínima a Espanya depèn de diverses condicions, com l’edat del beneficiari i si té cònjuge a càrrec. Per als pensionistes de 65 anys o més, la pensió mínima anual actual és d’11.552,8 euros, i si tenen cònjuge a càrrec, augmenta a 14.466,20 euros. Per als menors de 65 anys, la pensió mínima és de 10.808 euros, o 14.466,20 euros si també tenen cònjuge a càrrec. Aquestes xifres serveixen de referència per a l’increment, ja que s’espera que totes aquestes quanties es vegin revaloritzades en funció de l’IPC mitjà interanual.

Projecció de l’IPC i el seu impacte en la pujada de les pensions

L’increment anual de les pensions el 2025 dependrà de la mitjana de l’IPC interanual des de desembre de 2023 fins novembre de 2024. Encara que la dada definitiva es publicarà el 13 de desembre, les dades actuals permeten fer una estimació aproximada. En el dia d’avui, les previsions apunten que la pujada podria situar-se al voltant d’un 3,06% per a les pensions contributives. Aquest càlcul es basa en les xifres d’IPC registrades fins agost de 2024, quan la inflació anual va assolir el 2,2%. A més, segons la previsió de Funcas, s’estima que l’IPC podria situar-se en un 2,7% al setembre, un 2,9% a l’octubre i un 3,3% al novembre.

Si aquesta estimació es compleix, l’increment mitjà de l’IPC per al període avaluat rondaria el 3,06%, la qual cosa implicaria que les pensions contributives pujarien entorn d’aquesta xifra el proper any. Tanmateix, aquest increment podria variar lleugerament en funció de la dada final de novembre, que es coneixerà al desembre. A més, l’increment serà notable per als qui depenen de les pensions mínimes, no contributives o el Ingrés Mínim Vital (IMV), ja que el Govern d’Espanya s’ha compromès a revaloritzar aquests ajuts per sobre de la inflació.

Pujada especial per a pensions mínimes, no contributives i l’IMV

Pujada especial per a pensions mínimes, no contributives i l’ IMV

A més de la revalorització automàtica partint de l’IPC, el Govern ha anunciat que les pensions mínimes, les no contributives i el Ingrés Mínim Vital (IMV) rebran una pujada especial que superarà l’increment de la inflació. Aquesta mesura busca proporcionar un suport addicional als pensionistes més vulnerables, que solen dependre exclusivament d’aquestes prestacions per cobrir les seues necessitats bàsiques. D’aquesta forma, l’increment d’aquestes pensions pretén no només mantenir el poder adquisitiu dels beneficiaris, sinó millorar la seua capacitat econòmica en un context de preus elevats.

Impacte de la revalorització en el benestar dels pensionistes

Impacte de la revalorització en el benestar dels pensionistes

Aquest increment és particularment significatiu en un any en què els preus han pujat considerablement, afectant especialment persones amb ingressos fixos, com és el cas dels pensionistes. La pujada de l’IPC ha impactat en productes i serveis essencials, com aliments, habitatge i energia, el que ha incrementat el cost de vida en general. Per als pensionistes, l’economia dels quals depèn de les seues prestacions, aquest ajustament representa una mesura d’alleujament, garantint que no es quedin enrere en un context de pujada de preus.

Altres iniciatives de suport als pensionistes

A més de la revalorització de les pensions, el Govern ha pres altres mesures per donar suport als pensionistes en el context actual. El 2023 s’han implementat diferents iniciatives, com bonificacions en el transport públic i ajuts específics per al pagament de serveis bàsics com l’electricitat i el gas. Així mateix, s’han aprovat facilitats per accedir a descomptes en productes de primera necessitat. Aquestes polítiques complementen l’increment de les pensions, reforçant la protecció social i contribuint al benestar dels jubilats a Espanya.

En conclusió, els pensionistes a Espanya rebran un augment en les prestacions a partir de gener de 2025, probablement al voltant del 3% segons les previsions de l’IPC. Aquest increment garantirà que els jubilats no perdin poder adquisitiu davant la inflació, mentre que les pensions mínimes i altres ajuts socials es veuran reforçats per proporcionar un suport addicional als col·lectius més vulnerables. La data clau serà el 13 de desembre, quan es conegui la dada definitiva de la inflació, i amb ell, la xifra exacta de revalorització per a les pensions l'any que ve.