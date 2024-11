Nou increment de pensions el gener de 2025: com afectarà l’actualització per inflació als jubilats?

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les pensions a Espanya experimentaran una significativa revaloració a partir del gener de 2025, gràcies a l'aplicació de la reforma aprovada el 2023. Aquesta mesura, que pren com a referència l'Índex de Preus de Consum (IPC), busca salvaguardar el poder adquisitiu dels pensionistes enfront de l'increment dels preus que ha marcat els últims mesos.

La pujada de les pensions per al 2025 es calcularà en base a la mitjana de l'IPC dels dotze mesos previs a desembre de 2024. D'aquesta manera, s'aconsegueix un ajustament que reflecteix l'augment del cost de vida, evitant que els jubilats pateixin una pèrdua de capacitat econòmica. Aquesta actualització basada en l'IPC s'ha convertit en la norma des de 2022, especialment en un context de preus elevats en sectors essencials com l'energia i l'alimentació.

Projecció de l'IPC i el seu impacte en les pensions

Encara que la dada definitiva de l'IPC es publicarà el 13 de desembre, les estimacions actuals permeten fer una projecció aproximada de l'increment de les pensions per al 2025. Segons les dades registrades fins a l'agost de 2024, quan la inflació anual va assolir el 2,2%, i tenint en compte les previsions de Funcas per als mesos següents, s'estima que la pujada podria situar-se al voltant d'un 3,06% per a les pensions contributives.

No obstant això, cal tenir present que aquesta xifra podria variar lleugerament en funció de la dada final de novembre, que es coneixerà al desembre. A més, el Govern d'Espanya s'ha compromès a aplicar un increment superior a la inflació per a les pensions mínimes, no contributives i l'Ingrés Mínim Vital (IMV), amb l'objectiu de proporcionar un suport addicional als col·lectius més vulnerables.

L'impacte en el benestar dels pensionistes

La revaloració de les pensions per al 2025 té una especial rellevància en un any marcat per un significatiu augment dels preus, que ha afectat particularment a les persones amb ingressos fixos, com és el cas dels pensionistes. L'increment de l'IPC ha repercutit en productes i serveis bàsics, com l'habitatge, l'energia i els aliments, elevant el cost de vida en general.

Per als jubilats, l'economia dels quals depèn fonamentalment de les seves prestacions, aquest ajustament suposa una mesura de protecció, garantint que no es queden enrere en un context inflacionista. A més, el Govern ha implementat altres iniciatives complementàries, com bonificacions en el transport públic i ajuts específics per al pagament de serveis essencials, reforçant així la protecció social i contribuint al benestar dels pensionistes a Espanya.

Altres mesures de suport als pensionistes

Més enllà de la revaloració de les pensions, el Govern ha posat en marxa altres accions per donar suport als jubilats en l'actual context econòmic. Durant el 2023, s'han implementat diverses mesures, com descomptes en el transport públic i ajuts específics per al pagament de serveis bàsics com l'electricitat i el gas. Així mateix, s'han aprovat facilitats per accedir a descomptes en productes de primera necessitat, complementant així l'increment de les pensions i reforçant la protecció social dels pensionistes.

En resum, els pensionistes a Espanya es beneficiaran d'un augment en les seves prestacions a partir de gener de 2025, amb una estimació inicial al voltant del 3% segons les previsions de l'IPC. Aquesta revaloració assegurarà que els jubilats no perdin poder adquisitiu davant la inflació, mentre que les pensions mínimes i altres ajuts socials rebran un impuls addicional per proporcionar un suport extra als col·lectius més vulnerables. El 13 de desembre serà la data clau, quan es conegui la dada definitiva de la inflació i, amb ella, la xifra exacta de l'increment de les pensions per a l'any vinent.