'Soletes amb Solera' reconeix els 500 anys de trajectòria de l'Hostal de Pinós, el més antic de Catalunya

Publicat per Redacció Redactora del digital Alcoletge Verificat per Creat: Actualitzat:

La nova selecció dels Soletes de Guía Repsol posa en valor a Lleida establiments amb una profunda connexió amb la tradició i el territori, destacant locals que, com l'històric Hostal de Pinós, han preservat les arrels de la cuina catalana i han aconseguit mantenir-se en actiu durant segles. En aquesta edició, més de 300 locals d'arreu d'Espanya han estat reconeguts per la seua autenticitat, incloent bars i cases de menjars amb dècades d’història i propostes noves que aposten per la gastronomia local i sostenible.

Un dels grans protagonistes d’aquesta selecció és l'Hostal de Pinós, considerat el restaurant més antic de Catalunya, amb 500 anys de servei continuat des de la seva obertura el 1524. L'establiment, ubicat al Solsonès, va celebrar recentment el seu cinquè segle amb una visita teatralitzada i una xerrada sobre la seva història, organitzada per l'actual propietària, Mònica Segués, qui explica que seguir oferint cuina tradicional catalana ha estat la clau del seu èxit. "Quan vam agafar el negoci fa 22 anys no pensàvem que faria 500 anys, però ara fa molta il·lusió poder-ho viure", ha afirmat Segués amb orgull.

La història de l’Hostal de Pinós: punt de trobada de generacions

L'Hostal de Pinós, que va començar com un modest alberg per viatgers al bell mig de Catalunya, a 900 metres sobre el nivell del mar, continua servint menjars cada dia, excepte els dimarts, en un entorn privilegiat. Al llarg dels segles, l'hostal ha evolucionat, substituint els antics llits de palla per taules on s’ofereixen esmorzars i plats típics a una clientela fidel, així com a visitants de temporada i senderistes. Amb un gran vincle amb el seu entorn i el Centre Geogràfic de Catalunya, el restaurant es manté fidel als ingredients de proximitat, amb una cuina "autèntica i sostenible" com la descriu Segués.

Molts dels establiments destacats per Guía Repsol a Lleida, com l'Hostal de Pinós, comparteixen un fort arrelament amb el territori. La filosofia de Guía Repsol busca premiar locals que mantenen viu l'esperit de generacions passades, respectant l'herència gastronòmica i adaptant-se a les necessitats contemporànies amb enfocaments sostenibles.

Altres 'Soletes amb Solera' a Lleida

A més de l'Hostal de Pinós, que és un símbol de la persistència i el valor de la tradició, altres locals de Lleida han estat reconeguts en aquesta edició de Soletes, entre ells:

Casa Montoliu (Tremp): Obert des de 1903, és un punt de trobada per gaudir de vins, licors i els millors platets de productes locals, com el tartar de fuet.

Xocolates Jolonch (Agramunt): Amb una llarga tradició en l’elaboració de xocolates artesanes.

Jorper’s (Artesa de Segre): Conegut pels seus plats de cuina casolana.

Vilarrubla (Montellà i Martinet): Ofereix una cuina arrelada al Pirineu català.

Braseria L'Alzina (Sant Guim de Freixenet): Coneguda per la seva cuina de brasa amb productes de proximitat.

La Fonda (Seròs): Amb una oferta gastronòmica que posa en valor els ingredients locals.

Aquesta selecció de Guía Repsol posa de manifest el valor de la tradició en el sector gastronòmic lleidatà, ressaltant establiments que són part essencial de la identitat culinària de la regió i que continuen innovant sense perdre de vista les seves arrels. Aquests Soletes amb Solera representen una autèntica celebració de la cultura, la història i el sabor de Lleida.