Inici del projecte 'Amb talent femení' per visibilitzar dones referents

La Paeria, a través de la regidoria de Promoció de la Ciutat, ha impulsat el projecte Amb talent femení, que pretén ser un punt de trobada per compartir experiències i visibilitzar casos d’èxit liderats per dones. La primera activitat es va portar a terme ahir amb un col·loqui, al Parador de Lleida, en el qual dos lleidatanes van compartir les seues vivències professionals: la directora de l’Agència Catalana de Turisme, Arantxa Calvera Cosculluela, i l’experta en desenvolupament de projectes turístics i comercials i organització d’esdeveniments Eva Roma Llobet. La jornada va comptar amb l’assistència d’una trentena de persones i van participar-hi la tinenta d’alcalde i regidora de Policies Feministes, Carme Valls, i la regidora de Promoció de la Ciutat, Pilar Bosch. Les entitats Ap! Lleida i COELL col·laboren amb la iniciativa i la programació d’activitats de forma periòdica amb dones de diferents sectors. El projecte pretén posar en relleu dones referents, com a exemple per a futures emprenedores, i les seues contribucions a la societat, així com ampliar la xarxa de contactes i generar noves oportunitats professionals. Les sessions es plantegen com espais de trobada en què establir vincles i relacions de treball de manera distesa.