Arriba l’esperada 'Gladiator II'

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’esperada seqüela de Gladiator, dirigida per Ridley Scott, arriba a les sales de cine 24 anys després de l’estrena de la pel·lícula original. Gladiator 2 promet ser un espectacle visual aclaparador, encara que amb algunes llicències històriques en nom de l’entreteniment. La cinta s’estrena a partir de demà a Llatinoamèrica i divendres a Espanya.

La història es desenvolupa 15 anys després de la mort de Máximo Decimo Meridio (Russell Crowe) i se centra en el personatge interpretat per Paul Mescal, que s’ha transformat físicament per encarnar aquest nou heroi. Mescal reconeix la magnitud del projecte i el significat que té per a molts espectadors a tot el món.

Juntament amb Mescal, destaca l’actuació de Denzel Washington com Macrino, un empresari dedicat a l’explotació de gladiadors. Washington es perfila com el gran favorit per aconseguir l’Òscar a millor actor secundari per la seua interpretació.

Una posada en escena impressionant

Gladiator 2 es caracteritza per la seua espectacular posada en escena, amb impressionants batalles navals, baralles amb animals exòtics i un Colosseu romà reconstruït a Malta. Scott no ha escatimat en mitjans tècnics, utilitzant fins a dotze càmeres per a les seqüències més complexes i contractant centenars d’extres.

Washington descriu la pel·lícula com "una pel·lícula de Cecil B. DeMille amb esteroides" i assegura que la gent al·lucinarà amb el que veurà en pantalla.

Llicències històriques en favor de l’espectacle

Si bé la pel·lícula s’inspira en la història romana, Scott ha pres algunes llicències per potenciar l’espectacle i la poesia visual. Des de la diversitat racial en la Numídia del film fins les batalles amb animals d’aparença gairebé fantàstica, Gladiator 2 prioritza l’emoció i l’adrenalina per sobre del rigor històric.

Malgrat aquestes llicències, la cinta promet ser un èxit de taquilla i un possible candidat als premis de l’Acadèmia en diverses categories tècniques i artístiques.