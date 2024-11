Les nous: un tresor nutricional per a la salut del cor, el cervell i la circulació

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les nous són molt més que un simple fruit sec: són una font concentrada de nutrients essencials i beneficis per a la salut. Aquest aliment destaca pel seu contingut en greixos saludables, especialment àcids grassos omega-3, vitamines del grup B, antioxidants i fibra. Els estudis científics subratllen el seu valor per a la salut cardiovascular, la millora de la funció cognitiva i el benestar general del cos.

Els greixos insaturats presents a les nous, en especial l’àcid alfa-linolènic (ALA), són reconeguts pel seu impacte en la reducció del risc de malalties coronàries. Segons la revista BMJ, les dietes riques en ALA es relacionen amb una disminució de la mortalitat per malalties del cor i altres causes. L'ALA, un omega-3 d’origen vegetal, es troba en alta concentració en les nous, convertint-les en una opció alimentària ideal per a persones que desitgen reduir el consum de greixos animals sense perdre els beneficis cardiovasculars.

Regulació del son i suport al sistema nerviós

A més de l’àcid alfa-linolènic, les nous són riques en melatonina, una hormona fonamental en la regulació dels cicles del son. La melatonina, produïda de forma natural pel cos, augmenta quan hi ha foscor per induir el son. Les nous en proporcionen de forma natural, facilitant així un descans reparador. Aquestes propietats fan que siguin una bona opció per a persones amb insomni o que desitgin millorar la qualitat del seu son. La Fundació Espanyola de la Nutrició (FEN) destaca que les nous contenen també vitamines B6 i àcid fòlic, essencials en la formació de glòbuls vermells i en el bon funcionament del sistema nerviós i del cervell.

Protecció contra el colesterol alt i la mala circulació

Segons una investigació publicada a Circulation, la revista de l'Associació Americana del Cor (AHA), el consum regular de nous ajuda a reduir el colesterol LDL o "colesterol dolent", un dels principals predictors de risc cardiovascular. L'estudi demostra que prendre mitja tassa de nous diàriament pot baixar els nivells de colesterol LDL i la quantitat de partícules petites de LDL, que estan més relacionades amb malalties cardiovasculars. Això és especialment rellevant per a persones de mitjana edat i grans, ja que el colesterol LDL tendeix a augmentar amb l’edat. Els antioxidants presents en les nous també contribueixen a combatre l’estrès oxidatiu, un factor que es relaciona amb l'envelliment cel·lular i diverses malalties cròniques.

Beneficis cognitius: millor raonament i funció cerebral

Els beneficis de les nous van més enllà de la salut física i afecten també la funció cognitiva. Un estudi realitzat per la British Journal of Nutrition indica que els estudiants que incloïen nous a la seva dieta milloraven el raonament verbal un 11,2% en comparació amb aquells que no en consumien. La combinació de vitamines B, àcids grassos essencials i antioxidants de les nous ajuda a protegir les neurones i promoure una millor connexió entre elles, millorant així la memòria i altres funcions cognitives.

Reforçar la dieta amb nous: consells per consumir-les

A l’hora d’incorporar les nous a la dieta, es recomana consumir-ne una petita porció diària, evitant excessos per la seva alta densitat calòrica. Tot i que es poden menjar crues, les nous també es poden afegir a amanides, iogurts, batuts i altres plats per millorar tant el sabor com el valor nutricional de les menjades. Per mantenir-ne la frescor i les propietats, cal emmagatzemar-les en un lloc fresc i sec o fins i tot congelar-les.

Promoure una alimentació conscient amb fruits secs com les nous

Les nous són un exemple clar de com un aliment natural pot ser una peça essencial en una dieta saludable i equilibrada. La campanya "N'estem tips" de l'Agència Catalana de Consum també recorda la importància de les compres reflexives i l’alimentació conscient, promovent una vida més saludable en què productes com les nous contribueixin a un benestar a llarg termini. Amb un consum regular, les nous poden formar part d'una alimentació que protegeix tant la salut física com mental, sent una inversió a llarg termini per a una millor qualitat de vida.