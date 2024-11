Perquè la pederàstia no prescrigui

Publicat per SegreAgències Verificat per Creat: Actualitzat:

El ple del Congrés va aprovar ahir la presa en consideració de la proposició de llei del Parlament perquè els delictes sexuals comesos per adults contra menors no prescriguin, que va comptar amb 305 vots a favor (PSOE, PP, Sumar, Podem, Junts, ERC, PNB i BNG) i 32 en contra (Vox). En concret, la iniciativa està impulsada conjuntament pel PSC-Units, ERC, Junts i els comuns i proposa modificar el Codi Penal perquè els delictes contra la llibertat sexual comesos per adults contra menors no prescriguin quan tinguin la consideració de greus. Pel que fa als delictes d’aquest tipus menys greus, el text planteja que prescriguin més tard amb la finalitat que la víctima pugui denunciar els fets almenys fins que tingui 50 anys. Ara, aquests delictes prescriuen entre els 40 i els 45 anys. En defensa de la iniciativa, la representant del Parlament i diputada lleidatana del PSC Judit Alcalà, va demanar posar “totes” les mesures que estiguin a l’abast per erradicar els abusos contra els menors. En aquest sentit, va afegir que “la imprescriptibilitat protegeix les víctimes adaptant-se a la seua maduresa emocional, perquè els menors que han patit abusos sexuals tarden a processar, a entendre i a comprendre què els ha passat”. Després de superar el debat de presa en consideració, la proposició de llei orgànica es remetrà a la comissió competent i s’obrirà el corresponent termini de presentació d’esmenes a la totalitat i a l’articulat. Pel seu caràcter orgànic, la seua aprovació requerirà una votació final de conjunt amb el suport de la majoria absoluta del Congrés. Si supera aquesta votació, el text es remetrà al Senat per continuar la seua tramitació. Abans de la votació, Miguel Hurtado, víctima d’abusos i un dels impulsors del canvi legal, va defensar la necessitat d’augmentar la protecció als menors.

Segons les últimes dades publicades pel balanç de criminalitat del ministeri de l’Interior, durant l’any passat, el 39 per cent de les víctimes de delictes sexuals a les comarques lleidatanes eren menors d’edat. En total, es van comptabilitzar 98 victimitzacions de menors per violència sexual, la qual cosa representa un augment del 30,6 per cent respecte al 2022. Per edats, 55 de les víctimes tenien entre 0 i 13 anys i 43, dels 14 als 17 anys.