Superant Fronteres entrega el material sanitari a Gàmbia

L’associació solidària lleidatana Superant Fronteres ja ha arribat a Gàmbia, en una iniciativa per entregar material sanitari. El ministre de sanitat, Ahmadou Lamin Samateh, i l’ambaixador comissionat, Pa Sainey Badjie, van rebre ahir l’expedició lleidatana, que els va fer lliurament del material sanitari i les ambulàncies que han portat fins a Banjul, capital de país, en el marc de l’Operació Garbinada.

Els mandataris van voler celebrar un acte solemne juntament amb els directius i personal de l’hospital Edward Francis per agrair als voluntaris de Lleida tot el material que han fet arribar fins al país africà. Ahir al matí, el grup de voluntaris es va desplaçar fins el centre mèdic de Fajikunda per firmar el conveni de donació del material sanitari que ha arribat amb contenidor amb l’ajuda de Cajebel i Tassa. Entre el material es troba un monitor fetal, un incubador, un ecògraf i també hi ha llits mèdics.

Val a recordar que l’expedició es va veure obligada a canviar de ruta de sortida de Lleida, el 2 de novembre, per evitar passar per les carreteres afectades per la dana. Operació Garbinada 2024 vol millorar l’assistència sanitària maternoinfantil per afavorir la salut de dones embarassades gestants i reduir l’índex de mortalitat infantil prematura a Gàmbia.

L’entitat sense ànim de lucre, que va ser fundada l’any 2022, ha portat fins a Gàmbia ecògrafs, monitors fetals i de constants vitals, incubadores, llits d’hospital, equips de protecció individual, material de cures i medicaments per a diversos dispensaris mèdics i petits hospitals amb moltes carències repartits per la geografia gambiana. També han donat tres ambulàncies que, encara que hagin acabat la seua vida útil a Europa, podran continuar donant servei des del punt vista administratiu.

El portaveu de l’entitat, David Mora, va dir que “la major part del material s’ha enviat via marítima i ja es troba a Gàmbia pendent de distribució. El gruix d’aquest material ha estat donat per l’Arnau de Vilanova, el Santa Maria i altres entitats sanitàries privades”. L’associació s’ha encarregat de revisar-lo, embalar-lo i fer-lo arribar a destinació.

Paral·lelament, es van adquirir tres ambulàncies per ser entregades als mateixos hospitals, en una expedició de gairebé 5.000 quilòmetres per carretera amb nou voluntaris.