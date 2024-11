Un terç dels catalanoparlants diuen que no poden fer servir la seva llengua en tots els àmbits de la vida, segons el CEO

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Gairebé un terç dels catalanoparlants (31%) diuen que no poden fer servir la seva llengua materna en tots els àmbits de la seva vida, un percentatge que baixa al 7% entre els castellanoparlants. És una de les conclusions de la segona onada d’aquest any de l’enquesta sociopolítica del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), publicada aquest dijous, que també reflecteix que el 40% del conjunt dels ciutadans creuen que el català és una llengua amenaçada i podria desaparèixer. Aquesta percepció és majoritària entre les persones nascudes a Catalunya i entre els joves entre els 16 i els 24 anys. Segons l’estudi, en què han participat 5.713 persones, un 52% dels catalanoparlants afirma que en alguns casos acaba parlant en castellà per evitar problemes.

La mostra del CEO afirma que aproximadament cinc de cada deu converses són en castellà al país, i quatre en català, i que el percentatge d’ús del català cau com més jove és la franja d’edat, sobretot entre els homes. Si entre els homes més grans de 64 anys el 49% de les converses són en aquesta llengua, entre els de 16 a 24 anys la xifra cau al 37%. En les dones, comparant les mateixes franges d’edat, la proporció baixa del 46% al 39%.

El pessimisme pel que fa al català és majoritari sobretot entre els catalans, que en un 79% diuen que la situació de la llengua ha empitjorat en els darrers anys –entre els castellanoparlants, aquesta sensació és minoritària (36%). L’escepticisme també s’observa en el futur, ja que el 67% dels catalanoparlants creuen que l’idioma farà un retrocés en els propers anys –per un 33% dels castellanoparlants–, una sensació especialment estesa entre els joves de 16 a 34 anys. De fet, quatre de cada deu enquestats creu que la llengua està amenaçada i podria desaparèixer.

Tres de cada quatre catalanoparlants sol canviar al castellà amb castellanoparlants

En la presentació de l’enquesta, la interpretació que el director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, ha fet de les dades és que “no hi ha conflicte lingüístic o guerra de llengües” a Catalunya, però sí que hi ha la “percepció compartida” sobre la fragilitat que té el català a vida social.

De fet, pel que fa a l’ús social de l’idioma, pràcticament un terç dels catalanoparlants diuen que no el poden fer servir en tots els àmbits de la seva vida, i un 37%, que en la majoria de comerços no l’atenen en la seva llengua. Més de la meitat (52%) expressen que voldrien parlar en català en alguns casos però que acaben parlant en castellà per evitar problemes. La xifra és encara més alta entre els qui tenen el català com a llengua materna que prefereixen parlar en castellà quan se’ls interpel·la en aquesta llengua (62%) o els que solen parlar en castellà a castellanoparlants (74%). Una tendència que s’accentua entre els joves d’entre 16 i 34 anys.

Pel que fa als castellanoparlants, es reparteixen en dues meitats gairebé idèntiques entre els prefereixen respondre en cada idioma quan se’ls interpel·la en català. Alhora, un 58% d’ells diuen que solen parlar en català quan se’ls parla en aquesta llengua, un fet més rellevant entre els joves.

Entre el conjunt de la població, el 83% de la gent creu que tothom qui visqui a Catalunya ha d’entendre el català, i el 88% pensa el mateix sobre el castellà.

La segona enquesta sociopolítica del CEO del 2024 es basa en una mostra de 5.713 persones majors de 16 anys residents a Catalunya que van respondre majoritàriament en línia entre el 14 de juny i el 2 de setembre.