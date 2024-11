Begonya Ferrer: una veu lleidatana per a tot el món

Publicat per L. BERENGUER Verificat per Creat: Actualitzat:

Què tenen en comú un anunci de Netflix, un espot de la pàgina de cites Meetic, i els missatges que escolten els passatgers d’Iberia durant els seus vols? Doncs que, malgrat ser temàtiques molt diferents, la veu que allà apareix és de la lleidatana Begonya Ferrer, actriu i, des de fa cinc anys, també actriu de veu per a tota mena de contingut audiovisual, des de publicitat, documentals, videojocs, audiollibres, i fins i tot intel·ligència artificial. Ferrer, tal com va avançar ahir TV3, treballa des de casa seua, a la Bordeta, en un espai que ha equipat amb tota mena de material. Això li permet gravar i editar els seus projectes ella mateixa, “sense necessitat d’haver de traslladar-me a grans ciutats”, assegura a SEGRE, i afegeix: “A Madrid i Barcelona és on es concentren la majoria d’oportunitats importants del sector.”

Si bé té formació periodística i experiència radiofònica (ha treballat a RAC 1, Ona Catalana, o la COPE), Ferrer va acabar decantant-se per la seua passió: les arts escèniques. De fet, és actriu a la companyia lleidatana Zum-Zum Teatre des dels 18 anys, un ofici que des de fa cinc compagina amb el doblatge. “Gràcies als meus estudis i experiència a la ràdio, ara em puc gravar la veu i editar-la jo mateixa”, apunta Ferrer, que afegeix que “hi ha molt poca competència perquè la majoria de perfils que treballen tots dos aspectes acostumen a ser homes”.

Per a l’actriu, interpretar dins d’un estudi o sobre un escenari no té res a veure. Cada disciplina té el seu mètode i, a més, “amb el doblatge has de transmetre amb la veu el mateix que al teatre transmetries amb el cos i la veu”, explica. “Quan gravo a l’estudi gesticulo molt, suposo que és deformació professional”, fa broma.

A Ferrer li va començar a picar la curiositat pel món del doblatge el 2019, gràcies als audiollibres, un contingut que ella mateixa ja consumia. “Al principi, treballava amb material prestat i les condicions eren molt precàries”, recorda, i afegeix: “Gravava tapada amb una manta per millorar la qualitat del so.” Aquests primers projectes li van permetre guanyar agilitat i després de cinc anys d’intens treball, el mes d’agost passat Ferrer va estar nominada a cinc categories dels premis internacionals One Voice Awards, organitzats per Gravy for the Brain, que es van anunciar en un acte a Dallas, Texas. Aquest any era la primera vegada que el certamen convocava una edició en castellà, a la qual es presentaven unes 3.000 veus hispanes.

Recentment, ha posat la veu en un anunci de Mantega Cadí en català amb accent lleidatà, que no és gens habitual en televisió. “Em va fer molta il·lusió perquè sempre intento lluitar pel meu accent”, remarca, però “tristament, les empreses ho rebutgen quan els ofereixo l’opció”, diu.

I es penedeix d’una cosa: amb l’arribada de la intel·ligència artificial “es va vendre” la veu perquè fos clonada i actualment, de tant en tant, la sent en algun anunci. Confessa que ara no ho faria.