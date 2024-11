Dos destinacions de Catalunya i una d’Aragó s’alcen entre els millors pobles turístics del món

Publicat per Redacción / EP Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Organització de les Nacions Unides per al Turisme (ONU Turisme) ha revelat els guanyadors del seu prestigiós guardó 'Best Tourism Villages by UN Tourism 2024', que reconeix els millors pobles turístics del món. En aquesta quarta edició, un total de 55 pobles de totes les regions del planeta han estat seleccionades, incloent tres joies espanyoles: Aïnsa a Osca, Mura a Barcelona i Pals a Girona.

La iniciativa de l’ONU Turisme, creada el 2021, busca promoure el paper del turisme a les zones rurals, preservant alhora els paisatges, la diversitat cultural, els valors locals i les tradicions culinàries. Amb l’anunci dels seus 75 nous membres, la xarxa 'Best Tourism Villages' compta actualment amb 254 llocs, convertint-se en la comunitat de destinacions rurals més gran del món.

A més dels tres pobles espanyols guardonats, el llistat de guanyadors inclou destinacions com Abo Noghta Castles & Historic Tabab (Aràbia Saudita), Abu Ghosoun (Egipte), Amagi (Japó), Anogeia (Grècia), entre uns altres 52 pobles de diversos continents.

El programa ' Upgrade ' i les noves oportunitats

Al costat dels guanyadors principals, uns altres 20 pobles s’han unit al programa 'Upgrade', entre els quals es troba el gironí Pals. Aquest programa dona a les destinacions seleccionades l’oportunitat de millorar i potenciar la seua oferta turística rural.

De cara a la cinquena edició, la sol·licitud de presentacions tindrà lloc a començaments de 2025, oferint una nova oportunitat perquè les destinacions rurals comparteixin les seues iniciatives inspiradores i obtinguin reconeixement mundial com defensors del desenvolupament rural.

El turisme com a eina d’inclusió i desenvolupament sostenible

Zurab Pololikashvili, secretari general de l’OMT, ha destacat la importància del turisme com a eina essencial per a la inclusió, apoderant les comunitats rurals per protegir i valorar el seu ric patrimoni cultural, mentre s’impulsa el desenvolupament sostenible.

La selecció d’aquests pobles com a millors destinacions turístiques no només suposa un reconeixement a la seua bellesa i encant, sinó també una oportunitat per fomentar el turisme responsable i sostenible, generant beneficis econòmics per a les comunitats locals i preservant la seua identitat cultural.