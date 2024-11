Lleida commemora la recuperació de la memòria gitana

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els fets del Baró Estardipen del 1749, que van suposar el primer intent de genocidi sistemàtic contra les persones gitanes a l’Estat, compleixen 275 anys i la capital del Segrià va acollir ahir una sèrie d’actes commemoratius per contribuir a la reparació de la memòria del poble romaní i català. L’acte principal, sota el nom de 275è aniversari del Baró Estardipen: Presó General de Gitanos i Gitanes, va comptar amb la presència de la secretària d’Igualtats del departament d’Igualtat i Feminisme, Georgina Pol, i la tinenta d’alcalde de l’ajuntament de Lleida Carme Valls. “La Paeria treballa des de diferents àmbits i departaments per a la plena inclusió del poble gitano i que aquest està fortament arrelat a la ciutat”, va afirmar Valls. Així mateix, el Teatre Municipal de l’Escorxador va acollir la representació de l’obra de teatre No soy tu gitana, de Silvia Agüero. Després, va tenir lloc un diàleg en el qual va participar la mateixa Agüero i Helios Fernández. Els fets del Baró Estardipen, també coneguts com la Gran Captura, van afectar aproximadament 12.000 persones romanís, segons Igualtat, i van ser claus per a l’antigitanisme estructural, que durant segles ha promogut l’exclusió i la repressió d’aquesta comunitat.

Actes com el d’ahir donen a conèixer part de la seua història, que resulta desconeguda per a la majoria de la ciutadania.