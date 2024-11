Proves gratuïtes per detectar diabetis a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Voluntaris de l’Associació de Diabetis de Catalunya de la delegació de Lleida van sortir ahir al carrer amb taules informatives en diferents punts de la ciutat amb motiu del Dia Mundial d’aquesta patologia, en la qual alumnes d’Auxiliar d’Infermeria d’Ilerna van fer proves gratuïtes de glucèmia a les persones que s’oferien voluntàries. Des de l’associació alerten que encara hi ha molta gent que no sap que és diabètica, ja que les analítiques rutinàries de sang que se solen fer no ho detecten. Un estudi internacional, liderat per investigadors de l’Imperial College de Londres, mostra que el nombre d’adults amb diabetis tipus 1 o tipus 2 al món ha superat els 800 milions, més de quatre vegades més que el 1990; dels quals 445 milions de 30 anys o més amb (59 per cent) no van rebre tractament l’any 2022.

Per una altra banda, la sala d’actes de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida va acollir ahir la jornada Diabetis, Nutrició i Endocrinologia des de les Terres de Lleida. L’objectiu és continuar sent el punt de referència en el qual reunir, entorn de l’especialitat, els professionals d’Atenció Primària i hospitals lleidatans. Albert Lecube, cap del Servei d’Endocrinologia i Nutrició de l’Arnau, va afirmar que “la jornada serveix com a eina d’actualització anual de coneixements” entre els diferents professionals.