Teatre a les escoles per prevenir incendis a casa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Paeria participa en una campanya dels Bombers de Lleida per conscienciar els més petits sobre la prevenció dels incendis a les llars. L’Aula Municipal de Teatre ha dramatitzat l’obra Avança’t al foc que ensenyarà a l’alumnat de Primària, de manera divertida i didàctica, les principals causes dels incendis domèstics i com actuar en cas d’emergència.

Els alumnes de l’Aula Municipal de Teatre, juntament amb la mascota El Marraquet Bomber, donaran vida a situacions quotidianes que poden desencadenar un incendi per ensenyar mesures preventives. Els centres educatius interessats a acollir aquesta activitat podran inscriure’s a través del Programa Educació a l’Abast de la regidoria d’Educació.

D’aquesta manera, l’espectacle arribarà als col·legis de Lleida ciutat els dies 17 i 18 de març del 2025.