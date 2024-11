El pallarès José Ticó celebra el seu 102è aniversari

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El marista José Ticó, Pepet de Serra per als seus familiars i veïns, va complir ahir els 102 anys, la qual cosa va celebrar amb una festa envoltat dels més propers.

Originari de Lladorre, al Pallars Sobirà, viu a Lima (Perú), país al qual va arribar per primera vegada el 1943 amb només 21 anys i com a missioner i en el qual va participar el 1990 en la fundació de la universitat Marcelino Champagnat, de la qual va ser el primer secretari general i, anys més tard i amb 82 complerts, un dels seus primers doctors. És professor emèrit des del 2019. La biografia de Pepet de Serra, de la qual recentment es va fer un repàs en un reportatge publicat a SEGRE, inclou alguns traços emblemàtics del Pallars com la migració, la capacitat d’adaptació i, alhora, l’arrelament. I també, esclar, la longevitat.