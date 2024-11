Bitllets de tren des de 7 euros en una campanya de Black Friday de Renfe

Publicat per redacción Verificat per Creat: Actualitzat:

Renfe, l’operador ferroviari públic espanyol, ha anunciat el llançament de la seua campanya promocional de 'Superpreus’ amb motiu del Black Friday. Els bitllets estaran disponibles des d’aquest divendres 22 de novembre fins l’1 de desembre, i permetran viatjar a diferents destinacions a partir del proper 8 de gener en trens AVE, Avlo, Alvia, Eurmed, Intercity i AVE Internacional.

Els preus dels bitllets promocionals oscil·len des dels 7€ per a alguns serveis de la seua marca 'low cost’ Avlo, passant pels 14€ per viatjar entre Madrid i la Comunitat Valenciana o el nord del país, i des dels 18€ per desplaçar-se fins Andalusia. La campanya ofereix la possibilitat d’elegir entre el bitllet 'Básico', amb el preu més econòmic, o el bitllet 'Elige' per tan sols un euro més (excepte en AVE Internacional), que brinda una flexibilitat més gran per personalitzar els complements del bitllet, així com realitzar canvis i anul·lacions.

A més, els clients que formin part del programa de fidelització Más Renfe podran beneficiar-se tant de la campanya promocional de Black Friday com de l’estalvi acumulat en punts. Sens dubte, una excel·lent oportunitat per planificar viatges a preus molt atractius i disfrutar de la comoditat i rapidesa que ofereixen els trens d’alta velocitat de Renfe.