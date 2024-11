Deduccions fiscals per conviure amb persones grans: fins a 2.250 euros a la declaració de la Renda

Hisenda ofereix beneficis de fins 2.250€ per conviure amb ascendents de la tercera edat.Unsplash

A Espanya, les cases en les quals conviuen persones majors de 65 i 75 anys poden beneficiar-se d’importants deduccions fiscals en la seua declaració anual de l’IRPF. L’Agència Tributària busca així alleujar la despesa econòmica que suposa per a les famílies estar a càrrec d’un familiar d’edat avançada.

Segons la normativa vigent, aquells contribuents que comparteixin domicili amb un ascendent major de 65 anys tindran dret a una deducció de 1.150 euros per progenitor. Aquesta xifra pot elevar-se fins els 2.250 euros en cas que l’edat de la persona gran superi els 75 anys.

Requisits per accedir a les deduccions

No obstant, no totes les famílies podran acollir-se a aquests beneficis fiscals. Per poder aplicar les desgravacions, és necessari complir una sèrie de requisits específics:

L’ascendent ha d’haver viscut al domicili familiar durant un temps igual o superior a la meitat del període impositiu.

No s’aplicarà a contribuents que declarin un IRPF que superi els 1.800 euros.

La renda presentada no podrà superar els 8.000 euros, llevat que es tracti de rendes exemptes de tributació.

Similituds amb deduccions per discapacitat

Aquests avantatges fiscals són similars a les que s’atribueixen a les persones amb una discapacitat d’almenys el 33%, els familiars del qual també tenen la possibilitat d’aplicar deduccions en declarar. D’aquesta forma, Hisenda busca equiparar el suport econòmic a les famílies que cuiden de persones grans o amb discapacitat.

Altres beneficis per a unitats familiars amb ascendents

A més d'aquestes deduccions, existeixen altres beneficis fiscals per a les unitats familiars que es cuidin de persones de més edat. Per exemple, es poden desgravar imports addicionals en la declaració de la Renda en funció de les circumstàncies específiques de cada casa.

Importància del suport a famílies amb majors a càrrec

Aquestes mesures posen de manifest la preocupació de l’Administració Tributària per la situació de les famílies que assumeixen la cura dels seus ascendents. En una societat cada vegada més envellida, és fonamental comptar amb mecanismes que permetin alleujar la càrrega econòmica que suposa aquesta responsabilitat.

Com aplicar les deduccions en la declaració de la Renda

Per beneficiar-se d’aquestes deduccions, els contribuents hauran d’indicar en la seua declaració anual de l’IRPF que conviuen amb persones grans de 65 o 75 anys, i complir els requisits establerts. És recomanable comptar amb l’assessorament d’un expert fiscal per assegurar-se d’aplicar correctament aquests avantatges tributàries.

En resum, les deduccions fiscals per convivència amb ascendents majors suposen un important suport econòmic per a les famílies espanyoles que assumeixen la cura dels seus éssers estimats d’edat avançada. Conèixer els requisits i quanties d’aquests ajuts és fonamental per poder beneficiar-se’n en la declaració anual de la Renda.