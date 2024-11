La polèmica banana enganxada a la paret es ven en una subhasta per 6,2 milions de dòlars

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Una simple banana enganxada a la paret amb cinta adhesiva ha tornat a dividir al món de l’art. La polèmica obra "Comedien", presentada per l’artista conceptual italià Maurizio Cattelan el 2019, va ser subhastada aquest dimecres per la impressionant xifra de 6,2 milions de dòlars (uns 5,9 milions d’euros) a la prestigiosa casa Sotheby’s de Nova York.

El comprador, identificat com Justin Sun, un emprenedor xinès del món de les criptomonedes, no només rebrà la peça de fruita i la cinta que la sosté, sinó també un certificat d’autenticitat. Curiosament, la banana s’ha de reposar aproximadament cada set dies, segons les recomanacions del mateix artista i de la casa de subhastes.

La banana més cara del món

En una licitació disputada que va superar ràpidament l’estimació inicial d’1,5 milions de dòlars, el subhastador va qualificar a "Comedien" com "la banana més cara del món". El preu assolit va eclipsar les vendes anteriors de tres edicions originals de l’obra en Art Basel Miami, que van oscil·lar entre els 108.000 i 137.000 dòlars.

La presentació de "Comedien" el 2019 va deslligar una setmana de bogeria, amb el públic amuntegant-se per fotografiar-se al costat de l’obra i culminant amb l’artista David Datuna menjant-se la banana com una "performance". La peça es va tornar viral en xarxes socials, inspirant mems i productes derivats.

L’etern debat: què és art?

Més enllà de la seua fama i el preu rècord, "comedien" revifa una de les grans interrogants de l’art contemporani: què pot considerar-se art? Per a Cattelan, l’obra no era una broma, sinó un comentari sincer sobre el que valorem. "A les fires d’art regnen la rapidesa i el negoci, així que jo podia vendre un plàtan com d’altres venen els seus quadres", explica l’artista.

Alguns experts interpreten la banana com un acte transgressor que es burla d’aquells que, per la seua immensa riquesa, poden gastar milions en una peça de fruita perible. Segons l’escriptor Miguel Ángel Cajigal Vora "El Barroquista", "Comedien" és un potent comentari sobre la riquesa, la fugacitat i l’efímer de l’art i el valor dels diners.

No és la primera vegada que una obra d’art genera polèmica per la seua naturalesa o preu. El 1917, el famós urinari de Marcel Duchamp, titulat "Fountain", va causar enrenou en ser presentat com a art. Més recentment, el 2018, l’obra "Portrait of Edmond de Belamy", creada per intel·ligència artificial, es va vendre per 432.500 dòlars en Christie’s.

Aquestes peces provocatives posen a prova els límits i la definició mateixa de l’art, suscitant acalorats debats entre experts, col·leccionistes i el públic en general. Mentre alguns defensen la llibertat creativa i conceptual, d’altres qüestionen el valor i l’autenticitat d’obres tan inusuals.