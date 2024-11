Un projecte sobre càncer de pulmó a Lleida detecta 14 tumors, el 90% dels quals curables gràcies al diagnòstic precoç

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Servei de Pneumologia de Lleida ha presentat a la Granadella els primers resultats d’un projecte de recerca sobre càncer de pulmó que han revelat la importància del diagnòstic precoç en la curació dels afectats. Segons les dades de l’estudi, dels 169 pacients diagnosticats a Lleida en els darrers 18 mesos, més del 50% presentaven la malaltia en una fase avançada i només el 14%, que es trobaven en un estadi inicial, es van poder sotmetre a una operació curativa. Paral·lelament, es va fer un cribratge a 200 fumadors de risc i es van identificar 14 tumors, el 90% dels quals es podran curar gràcies al diagnòstic precoç. Els professionals remarquen la implicació de les administracions per fomentar aquests programes preventius.

La facultativa especialista del Servei de Pneumologia de Lleida que ha liderat el projecte, Jessica González, ha assegurat que les dades “demostren que la curació del càncer de pulmó és possible si es diagnostica en fases inicials”. En aquest sentit, ha recordat que aquest tipus de càncer és la segona causa de mort a Catalunya. En concret, l’any 2023 van morir 3.500 persones de càncer de pulmó i això és perquè més del 70% dels malalts tenien el càncer en “estadis avançats” quan la intenció curativa és inviable. El programa pretén revertir aquesta situació tal com demostren els resultats, ha afegit.

El doctor Pere Ferrer de l’ABS de la Granadella, ha explicat que la idea de desenvolupar el programa amb subjectes de la zona va sorgir després de la Jornada de Pneumologia que s’organitza cada any a l’Hospital Arnau de Vilanova. La doctora González li va comentar que estaven “reclutant” pacients amb unes característiques determinades per fer una detecció precoç de càncer de pulmó i ho va trobar interessant per cercar-ne a la seva ABS. Segons Ferrer, són pacients d’entre 50 i 80 anys, que durant 20 anys han fumat com a mínim un paquet de tabac al dia. Ferrer ha afegit que no ha costat trobar aquest perfil i que la gent ha estat molt “col·laborativa” en tot el procés.