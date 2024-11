Canvi de temps a Lleida aquest cap de setmana: descens tèrmic i possible pluja

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els propers dies, la província de Lleida experimentarà un canvi significatiu en les condicions meteorològiques, passant d'un ambient assolellat amb descens tèrmic a un augment de les temperatures i la possibilitat de precipitacions. Analitzem en detall com evolucionarà el temps durant el cap de setmana i principis de la propera setmana.

Divendres: jornada assolellada amb descens tèrmic

La jornada de divendres es presenta estable a la major part de la província, amb un ambient assolellat i temperatures en descens. No obstant això, a la Val d'Aran es podrien produir alguns xàfecs al matí, que serien en forma de neu a partir dels 1.000-1.200 metres d'altitud. Les temperatures màximes oscil·laran entre els 14 i 16 ºC a la plana de Lleida, mentre que a les localitats del Pirineu es quedaran entre els 8 i 10 ºC. Al final del dia, les mínimes també baixaran, amb gelades previstes al Pirineu. El vent bufarà de l'oest i nord-oest, amb ratxes fortes al matí a la plana i zones altes.

Dissabte: intervals de núvols i possibles xàfecs aïllats

De cara a dissabte, s'espera una jornada amb intervals de núvols, sense descartar la possibilitat d'algun xàfec feble i aïllat. Les temperatures màximes experimentaran un lleuger ascens o es mantindran sense canvis, amb valors al voltant dels 15-16 ºC a la plana de Lleida. Pel que fa a les mínimes, no hi haurà variacions significatives i es mantindran les gelades al Pirineu. El vent bufarà fluix i de direcció variable al llarg del dia.

Diumenge: pujada de temperatures i vent de migjorn

El diumenge, les temperatures pujaran de manera generalitzada a causa del vent de migjorn, arribant a fregar els 20 ºC a la plana de Lleida. Aquesta pujada tèrmica farà que desapareguin les gelades a les localitats de la zona del Pirineu. Al cel, hi haurà intervals de núvols, tot i que no es descarta la possibilitat d'algun xàfec aïllat i de poca entitat.

Dilluns: arribada de precipitacions i neu a cotes altes

L'inici de la setmana vindrà marcat per l'arribada de precipitacions, que afectaran especialment les zones del Pirineu i el Prepirineu, encara que també podrien estendre's a altres punts de la província. La cota de neu se situarà entre els 2.200 i els 2.400 metres. Les temperatures no experimentaran canvis significatius respecte al dia anterior. El vent bufarà de component sud, amb ratxes fortes a la zona del Pirineu.

Situació a la resta de Catalunya i Espanya

A nivell de Catalunya, es preveu vent amb ratxes fortes o molt fortes, especialment intenses a Tarragona, l'Empordà i zones altes, que anirà perdent intensitat al llarg de la tarda. A la Val d'Aran i Girona es podrien produir alguns xàfecs, amb la cota de neu situada entre els 1.000 i els 1.200 metres. Les temperatures seguiran una tendència descendent.

Pel que fa a la resta d'Espanya, durant el matí s'esperen precipitacions a la zona del Cantàbric, àrees de muntanya i la demarcació de Girona, sense descartar-les en altres punts de la Península. La tarda serà més estable en general. Es produirà un descens tèrmic al nord, que serà notable al Cantàbric. El vent bufarà amb força a l'est peninsular.

En resum, la província de Lleida viurà un cap de setmana marcat per un canvi progressiu en les condicions meteorològiques. Després d'una jornada assolellada amb descens tèrmic el divendres, el dissabte i el diumenge es caracteritzaran per intervals de núvols i un augment de les temperatures, especialment el diumenge a causa del vent de migjorn. L'arribada de precipitacions es preveu per a dilluns, amb neu a cotes altes del Pirineu i el Prepirineu.

Aquests canvis en el temps són habituals durant la primavera, una estació de transició en què es produeixen oscil·lacions tèrmiques i entrada de masses d'aire de diferents característiques. És important estar atents a les actualitzacions de les previsions meteorològiques i prendre les mesures necessàries per adaptar-se a les condicions canviants.

Recorda que pots consultar la previsió detallada i actualitzada del temps a la teva localitat a través dels serveis meteorològics oficials i els mitjans de comunicació locals.