L’AESAN adverteix de la presència de gluten no inclòs en l’etiquetatge d’un aperitiu de patata

L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha emès una alerta per la presència de gluten no inclòs en l’etiquetatge d’un aperitiu de patata amb gust de crema agra i ceba de la marca Sun snacks.

Encara que la distribució inicial ha estat a la Comunitat de Madrid, les autoritats no descarten que puguin existir redistribucions a altres comunitats autònomes, una informació que ha estat traslladada a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI), per tal que es verifiqui la retirada dels productes afectats dels canals de comercialització.

Concretament, es tracta del producte 'Snack de patata. Sour Cream and Onion', de la marca Sun snacks, que es presenta en un envàs cilíndric, amb el número de lot L0010083506, la data de consum preferent '08/05/2025', un pes d’unitat de 175 grams, i que es conserva a temperatura ambient.

És per això pel que ha recomanat no consumir-ho a les persones amb problemes derivats de la ingesta de gluten, i que "poguessin tenir anteriorment" a les seues cases l’esmentat producte, i ha destacat que no comporta cap risc per a la resta de la població.