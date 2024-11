Els sol·licitants d’una valoració de dependència ja no hauran d’anar al CAP per aportar un informe mèdic

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els sol·licitants d’una valoració de dependència ja no hauran d’anar al CAP per demanar un informe mèdic i aportar-lo a la seva petició. Segons informa Drets Socials, un nou pas en la interconnexió dels sistemes d’informació de salut i social permet que els treballadors dels equips de valoració de la dependència ja tinguin accés a una sèrie de dades del sistema públic de salut des del seu ordinador. Així, s’agilitza el tràmit i s’estalvia temps tant de la ciutadania com dels professionals de salut i els equips que valoren la dependència. La iniciativa s’emmarca en la voluntat del Govern d’avançar cap a l’atenció integrada social i sanitària i la desburocratització de l’administració.

És una millora que beneficia un gran nombre de persones, ja que els equips de valoració de dependència atenen més de 130.000 sol·licituds anualment, entre primeres valoracions i revisions, segons dades facilitades per Drets Socials.

El nou pas és possible gràcies a la interconnexió dels sistemes d’informació social i sanitari i a uns microvisors que han creat els departaments de Salut i Drets Socials i Inclusió. D’una banda, el microvisor salut+social permet que els professionals dels serveis socials puguin consultar informació rellevant de l’historial clínic orientada a millorar l’atenció a les ciutadania. Per altra banda, el microvisor social+salut inclou informació de dependència i discapacitat -entre d’altres-, i està orientat a facilitar la consulta d’informació per part dels professionals sanitaris.

Aquesta interconnexió dels sistemes d’informació mitjançant els microvisors es va posar en funcionament a les àrees bàsiques de serveis socials i de Salut en un primer moment. Ara també podran visualitzar el microvisor salut + social els professionals dels serveis de valoració de dependència.

Des de Drets Socials assenyalen que és “un gran salt qualitatiu”. En primer lloc, diu el Departament, per a la ciutadania, que s’estalviarà el tràmit d’una visita per sol·licitar a l’equip d’atenció primària de salut el document amb la seva informació clínica, així com el procés de digitalització (escaneig) de la documentació. En segon lloc, per als professionals d’atenció primària de salut, que podran dedicar el temps destinat a aquesta tasca burocràtica a altres activitats. I en tercer lloc, per als professionals dels equips de valoració de la dependència, que tindran un accés més àgil a la informació i s’estalviaran la manipulació de documentació en paper.

El procés de digitalització i interconnexió que porten a terme els Departaments de Drets Socials i Inclusió i Salut garanteix la traçabilitat i l’ús ètic de les dades. L’actuació s’emmarca en l’aposta del Govern per l’atenció integrada social i sanitària, que té per objectiu atendre de la millor manera possible les persones grans, amb dependència, amb discapacitat o amb necessitats complexes.