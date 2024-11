Estudi amb l'IRBLleida sobre l'endometriosi

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els fons de l’última edició de La Marató de 3Cat finançaran un projecte sobre endometriosi amb participació de personal investigació de l’IRBLleida, la UdL i l’Hospital Arnau de Vilanova.

En concret, el projecte, coordinat des de la Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge, compta com a investigadora principal de Lleida amb Núria Eritja, del grup de Patologia Oncològica. El projecte de tres anys, amb un pressupost de 399.634,33 euros, vol aprofundir en la comprensió de la patologia, que afecta el deu per cent de les dones. L’equip crearà models de laboratori per entendre millor el microambient molecular que facilita que les cèl·lules uterines s’adhereixin a altres òrgans i es desenvolupin lesions. També identificaran nous biomarcadors per a un diagnòstic precoç. En total, la Fundació La Marató impulsarà 26 projectes de 52 equips.