L’acabament 29, dia de la dana de València, la més buscada per al Sorteig de Nadal

A mesura que s’atansa el 22 de desembre, dia del Sorteig Extraordinari de Nadal, les administracions de loteria de tot Espanya ultimen els preparatius per a aquest esdeveniment que repartirà 2.702 milions d’euros en premis. No obstant, aquest any la il·lusió es barreja amb la solidaritat a causa de les recents inundacions que han afectat València.

La Asociación Española de Administraciones de Lotería (ANAPAL) ha posat en marxa una campanya per recaptar fons destinats a ajudar el venedor de loteria valencià afectat per la catàstrofe. Fins al moment, s’han recaptat més de 77.000 euros gràcies a la col·laboració d’administracions de tot Espanya i a l’aportació de 30.000 euros per part de la mateixa Agrupació.

Les supersticions i la recerca de la sort

A mesura que s’atansa el sorteig, les administracions de loteria s’omplen de persones a la recerca de dècims específics basats en supersticions o dates assenyalades. Borja Muñiz Urteaga, president d’ANAPAL, comenta: "Normalment, aniversari o dates assenyalades solen ser les xifres elegides, així com les tradicions familiars en les quals sempre compren el mateix dècim".

A causa de les recents inundacions a València, des d’ANAPAL confirmen que "les administracions de loteria de les zones afectades han experimentat un augment en la venda de dècims per al sorteig de Nadal i, a causa de les supersticions, moltes persones pregunten per la terminació 29 o fins i tot la data concreta de la riuada: 29104".

Els números i ciutats més afortunades

Des de 1812, les terminacions de dos xifres més repetides en el primer premi han estat la 85 (set vegades), la 57 (sis vegades) i les 64, 65, 75, 90 i 97 (cinc vegades). Tanmateix, hi ha terminacions que mai han estat agraciades amb el primer premi, com la 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 i 82.

Quant a les ciutats més afortunades, Madrid lidera el rànquing amb 84 primers premis, seguida de Barcelona amb 44, Sevilla amb 19, i Bilbao i València amb 16 i 15 respectivament. Saragossa i Cadis completen la llista amb 13 primers premis cada una.

La despesa en loteria per comunitats autònomes

Segons el repartiment realitzat per SELAE per a aquest any, Madrid és la comunitat autònoma on més es compra loteria de Nadal, amb un total de 575 milions d’euros. La segueixen Andalusia (522 milions), Catalunya (446 milions) i la Comunitat Valenciana (426 milions).

De mitjana, els espanyols gasten 73,84 euros en loteria de Nadal, el que equival a gairebé quatre desens per persona. Tanmateix, algunes províncies superen aquesta xifra, com Sòria, amb una mitjana de 14 dècims per persona, Palència i Burgos, amb més de 7 dècims, o Segòvia, Terol i Osca, amb més de 6 dècims.

Detalls del Sorteig Extraordinari de Nadal

Per al Sorteig Extraordinari de Nadal d’aquest any, estan disponibles un total de 193 sèries, vuit més que l’any passat, amb 100.000 números cada una. Entre els premis més destacats es troben:

La popular 'grossa de Nadal’, de 4 milions d’euros a la sèrie

a la sèrie El segon premi, de 1.250.000 euros a la sèrie

a la sèrie El tercer premi, de 500.000 euros a la sèrie

a la sèrie Dos quarts premis, de 200.000 euros a la sèrie

a la sèrie Vuit cinquens premis, de 60.000 euros a la sèrie

El Sorteig Extraordinari de Nadal es presenta com una oportunitat per a la il·lusió i la solidaritat a Espanya. Mentre els jugadors busquen la sort en números i terminacions específiques, la campanya d’ANAPAL per ajudar el venedor de loteria afectat per les inundacions a València demostra l’esperit d’unitat i generositat del sector.

Amb un total de 2.702 milions d’euros en premis i la participació de totes les comunitats autònomes, aquest sorteig es consolida com el més important de l’any. Queda per veure si la terminació 29, tan buscada per la seua relació amb la data de la riuada, serà finalment agraciada amb algun dels principals premis.