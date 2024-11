Lleidantic celebra 30 edicions amb peces originals de Michael Jackson i Elton John i un Ford de 1929

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Lleida es prepara per allotjar un esdeveniment extraordinari que delectarà els amants de les antiguitats, els vehicles clàssics i la música. La 30a edició de Lleidantic, juntament amb la 17a Lleida Retro, la 13a Trobada del Disc i la tercera edició de Mini Expo Tren, obriran les seues portes aquest cap de setmana al pavelló 4 de Fira de Lleida.

El certamen comptarà amb la participació de 46 expositors, que presentaran una impressionant col·lecció de més de 20.000 objectes que inclouen des de peces úniques d’icones de la música fins vehicles vintage de gran valor històric. Els visitants tindran l’oportunitat de submergir-se en un viatge a través del temps i explorar la rica història darrere de cada article en exhibició.

Tresors de llegendes de la música

Una de les principals atraccions de la fira serà l’exhibició de pertinences originals de Michael Jackson i els Jackson 5, cortesia del col·leccionista lleidatà Adrià Codina. Entre els objectes destacats es troben altaveus de guitarres utilitzats durant les seues gires, dibuixos i dedicatòries fets a mà pel "Rei del Pop". A més, els fanàtics d’Elton John i Queen també podran delectar-se amb articles únics d’aquests llegendaris artistes.

Vehicles clàssics que són obres d’art

Els entusiastes dels automòbils clàssics no voldran perdre’s l’oportunitat de contemplar l’autocar Ford AA de 1929, una veritable joia sobre rodes. Aquest vehicle, fabricat a Detroit (EUA), es distingeix per la seua carrosseria de fusta i ferro, un testimoni de l’enginy i l’artesania de l’època. Així mateix, el Delgage de 105, un elegant descapotable verd de fabricació francesa, s’emportarà totes les mirades com l’automòbil més antic de l’exposició.

En total, els visitants podran admirar una impressionant col·lecció d'uns 80 vehicles clàssics, cada un amb la seua pròpia història i encant únic. Des d’automòbils elegants fins a motocicletes icòniques, la fira oferirà un recorregut per l’evolució del transport al llarg de les dècades.

Discos, trens en miniatura i molt més

A més dels tresors musicals i els vehicles vintage, els quatre salons reuniran una àmplia varietat de peces antigues i articles retro. Els col·leccionistes de vinils i CDs trobaran milers de discos per expandir les seues col·leccions, mentre que els aficionats al modelisme ferroviari podran meravellar-se amb les detallades maquetes en exhibició.

La fira també comptarà amb la presència d’una empresa especialitzada en la restauració de motocicletes clàssiques, donant als visitants l’oportunitat d’apreciar la feina minuciosa que implica tornar aquests vehicles a la seua glòria original.

Un cap de setmana per a disfrutar en família

Amb una superfície d’exposició d’aproximadament 4.000 metres quadrats, la fira de Lleidantic i els seus esdeveniments associats prometen ser una destinació ideal per disfrutar en família durant aquest cap de setmana. Els horaris d’obertura seran de 10:30 a 14:00 h i de 16:00 a 20:00 h, tant dissabte com diumenge, permetent als visitants explorar totes les meravelles que aquest esdeveniment té per oferir.