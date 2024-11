Quevedo "reguetonitza" la seua nova forma de vida al seu disc 'Buenas noches'

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’artista canari Pedro Quevedo ha presentat el seu segon àlbum d’estudi, 'Buenas noches’, en el qual ha "reguetonitzat" la seua nova forma de vida amb 18 cançons entre les quals hi ha col·laboracions amb Aitana o amb el traper granadí Yung Beef.

"A mi que em costa dormir, en aquell moment d’insomni, m’agrada escoltar música i posar-me àlbums complets. Aquest disc és el recorregut entre que te n’adones que tens insomni i fins que et tornes a adormir", ha explicat l’artista en declaracions a mitjans de comunicació.

El treball se sustenta sobre diversos pilars i el que li passa de nit --la festa, els enregistraments a l’estudi, les converses o el silenci al carrer-- és el que més feliç el fa i també quan més productiu és.

Així, elements com les catifes roges, les brillantors, l’or, el temps, el sexe o l’amor són temes que l’artista repeteix al llarg de tot el treball en què utilitza lletres més properes al reggaeton sobre bases de pop dels primers anys dels 2000, un homenatge propi a artistes com Jason Derulo, Justin Timberlake o Pitbull, qui firma una altra de les col·laboracions.

"Hi ha molts temes de l’àlbum en què el llenguatge reguetonitzat l’he portat a cançons que em van marcar, icòniques. Potser no són lletres personals, però tothom pot sentir-se identificat amb mini coses", ha afegit Quevedo.

'Buenas noches’ s’obre i tanca amb una visió de la fama pessimista, encara que l’artista ha reconegut que en aquest disc ha volgut mostrar "el més bonic" de la seua feina, que és el seu somni. Així, a 'Kassandra' mostra aquesta visió a través de la passió amb una dona que el comprèn i que comparteix aquest sentiment, perquè també viu la fama de prop. "Acompañada siempre / Pero siempre sola", canta l’artista.

De la mateixa manera, el treball acaba amb 'Buenas noches’, en què la fama és una cosa més solitària. "És un desfogament, una carta oberta amb un so diferent. És el tema que resol totes les preguntes personals que la gent tingui de mi", ha explicat Quevedo.

Precisament, amb base pop i so de bateria i guitarra l’artista comparteix pensaments íntims com trobar a faltar la seua mare, la relació d’amor-odi amb les gires i els concerts, o la necessitat de fer coses "comercials" per sonar a tot arreu. "Sabiendo que si me sale del pecho no va a sonar en la radio", canta el canari en un altre dels temes del disc, 'Qué asco de todo'.

Col·laboracions amb Aitana , Yung Beef , Pitbull o Rels B

La primera part del disc, com ha explicat el mateix artista, és "súper explícit" o fins i tot "superficial", encara que en la segona meitat, Quevedo mostra un "contingut més ple".

Amb Aitana, a 'Gran Via', l’artista s’atansa al so de la catalana, i ambdós firmen un tema pop amb referències musicals a la dècada dels anys 80, encara que aquest registre canvia completament a 'La 125' amb Yung Beef o 'Iguals’.

"Encara que a primera vista Yung Beef i jo no tenim gaire a veure, crec que és una manera de donar-li reconeixement per tot el que ha estat per al trap a Espanya", ha destacat Quevedo.

Precisament, 'Halo' --tema que rep el nom de les bales Halo-- és un tema que firma amb el seu amic i artista La Pantera i que continua amb aquest estil de "maleanteo" que comença en la col·laboració amb Yung Beef. "És una de les cançons més especials per a mi. Estem jugant a ser gansgter", ha fet broma Quevedo.

Així, 'Dur'; 'Chapiadora.com'; 'Per enrere'; '14 febrers’, amb l’artista sense Nom; i 'Mr Moondial', amb Pitbull, conformen aquesta primera part més "explícita" del disc, mentre que 'Noemú'; 'Shibatto'; 'Los días contados’, amb Rels B; 'El estribillo'; 'Amaneció', tema que firma al costat de De La Rose i De La Ghetto; 'Te fallé', amb Sech; i 'Buenas noches’, donen el sentit més personal sense allunyar-se de les bases de reggaeton barrejades amb música electrònica o 'hyperpop'.

"Les coses que faig jo no pot fer-les ningú, no perquè siguin molt complicades, però perquè són meues, únicament", ha conclòs l’artista.