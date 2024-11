Adolescents proposen millorar voreres de la Seu

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

La sala de plens de la Seu va acollir ahir la primera reunió del consell municipal d’adolescents de la ciutat, en la qual van sol·licitar a l’ajuntament actuacions a nivell urbanístic com la millora de l’estat de les voreres i incrementar la il·luminació, sobretot de les places públiques del municipi.

L’alcalde, Joan Barrera, va explicar que aquesta setmana han tret a licitació obres per valor de 181.500 euros per reformar el paviment de les voreres del municipi i que treballen també en la millora i increment de punts de llum. Altres propostes sorgides també entre els alumnes de l’ESO va ser la de conscienciar la població sobre temes medi ambientals i la d’organitzar un espai per a joves els caps de setmana.

Aquesta setmana s’ha reunit també per primera vegada el consell municipal de nens, amb escolars de Primària.