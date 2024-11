Creativitat i vida activa, en la jornada 'Dona i càncer'

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La diputació de Lleida va acollir ahir la quarta edició de la jornada Dona i càncer, organitzada per l’Associació contra el Càncer a Lleida, amb el títol La vulnerabilitat de la dona envers el càncer. L’activitat va incloure amb tres taules redones que van versar sobre la creativitat com a eina per treballar les emocions; dona i vida activa, i el rol de l’Atenció Primària en el procés oncològic, a banda de la conferència del ginecòleg i especialista sènior en càncer de mama de la Unitat de Mama de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida i la Unitat de Mama de la Clínica Perpetu Socors, Christian Sisó. En l’acte també van participar la diputada d’Igualtat i Cooperació Internacional, Sandra Marco; el president de l’Associació contra el Càncer a Lleida, Sisco Maranges; i la gerent de la Regió Sanitària de Lleida, Rosa Pérez.

Així mateix, hi van intervenir diferents especialistes i pacients oncològiques. Segons va informar l’entitat, el 2023 es van diagnosticar 2.692 nous casos de càncer a Lleida, dels quals 1.080 van ser en dones. Així mateix, va destacar que el diagnòstic té repercussions en totes les esferes de la vida del pacient.