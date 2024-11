Denuncien la dificultat per accedir a l'atenció en salut mental en zones rurals

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

L’entitat Salut Mental Catalunya (SMC) va reivindicar ahir que els serveis que es presten a persones amb problemes de salut mental arribin de forma més directa a les zones rurals.

Aquesta és una de les principals conclusions de l’informe Salut Mental i Entorn Rural que va presentar l’SMC ahir a la cooperativa L’Olivera de Vallbona de les Monges. Geni Ustrell, coordinadora del projecte de ruralitat i responsable de l’Espai Situa’t de l’Anoia, va destacar com a principals problemàtiques que “patim més estigma, dèficit estructural de serveis i transport públic, desconeixement de l’àmbit rural des d’on es dissenyen les polítiques públiques i desinformació sobre salut mental en general”. Segons Ustrell, “la dispersió territorial especialment no permet que hi hagi igualtat d’oportunitats i a les zones rurals tenim moltes dificultats per arribar als serveis”. Malgrat això, Ustrell va posar de relleu el treball del teixit associatiu, que “identifica més fàcilment les necessitats del territori”.

En definitiva, l’informe reclama que qualsevol persona pugui tenir el seu projecte de recuperació arrelat al seu territori, la promoció de la salut mental comunitària i que els serveis siguin més accessibles.