Investigadors revelen que el xarop d’auró pur davant dels sucres refinats pot prevenir malalties metabòliques

Publicat per ep Verificat per Creat: Actualitzat:

Un estudi publicat a 'The Journal of Nutrition' ha revelat que substituir els sucres refinats per dos cullerades de xarop d’auró pur pot reduir diversos factors de risc cardiometabòlic en humans. La investigació, duta a terme per experts de la Universitat Laval i l’Institut del Cor i els Pulmons de Quebec al Canadà, va analitzar el consum d’aquest edulcorant natural en 42 voluntaris sans d’entre 18 i 75 anys.

Durant l’assaig, els participants van reemplaçar el 5% de la seua ingesta calòrica diària de sucres refinats per xarop d’auró canadenc o un xarop de sacarosa amb sabor artificial. Cada fase va durar 8 setmanes, amb un període de rentat de 4 setmanes entre elles. Els resultats es van centrar en la prova de tolerància a la glucosa oral (PTGO), canvis en el perfil lipídic, pressió arterial, composició corporal i microbiota intestinal.

Beneficis del xarop d’auró pur

Les troballes de l’estudi van ser encoratjadores. En primer lloc, els participants que van consumir xarop d’auró pur van mostrar una millor resposta a la PTGO en comparació amb aquells que van rebre el xarop de sucre refinat (-50,59 davant +29,93). A més, la pressió arterial sistòlica va disminuir significativament en el grup que va consumir xarop d’auró (-2,72 mmHg), mentre que va augmentar lleugerament en el grup de sacarosa (+0,87 mmHg).

Un altre benefici observat va ser la reducció del greix visceral. La massa de greix androide, ubicada a la regió abdominal, va disminuir en el grup que va consumir xarop d’auró en comparació amb un augment en el grup de sacarosa (-7,83 g davant +67,61 g). Així mateix, es va produir una millora inesperada a la microbiota intestinal, amb una reducció de bacteris potencialment nocives i un augment de bacteris beneficiosos.

Un edulcorant més intel·ligent i saludable

El doctor André Marette, autor principal de l’estudi, destaca que el xarop d’auró és més que només sucre. "Conté més de 100 compostos naturals, inclosos els polifenols, que se sap que prevenen malalties en part a través dels seus efectes antiinflamatoris", afirma. A més, dos cullerades d’aquest edulcorant proporcionen un 35% de manganès, 15% de riboflavina, i petites quantitats de calci, tiamina, potassi i coure, tot això amb un 12% menys de calories que el xarop de panís lleuger.

Encara que l’estudi es va limitar a una mostra relativament petita i es va dur a terme durant un període de temps curt, els resultats són significatius. Els investigadors planegen realitzar estudis més amplis amb altres poblacions per explorar com la substitució de sucres refinats per xarop d’auró podria afectar condicions de salut específiques. "Comprometre’s amb canvis en l’estil de vida i petits ajustaments en la nostra dieta diària és important i pot ser una eina poderosa per prevenir malalties futures", conclou Marette.