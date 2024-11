300.000 milions dels països rics per als pobres

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Presidència de la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP29) va anunciar ahir a última hora una declaració final que reflecteix un compromís de finançament anual per part dels països desenvolupats de 300.000 milions de dòlars (290.000 milions d’euros) a partir del 2035 als seus socis en vies de desenvolupament després d’una llarga nit de negociacions.

Hores abans, els països representats havien assolit un acord sobre el comerç d’emissions de carboni i la creació d’un mercat mundial regulat per complir els objectius de l’article 6 de l’Acord de París. “Era una de les prioritats per a l’any i va impulsar les parts cap a aquesta fita mitjançant intenses negociacions tècniques i polítiques de doble via. Aquesta estratègia va trencar amb anys d’estancament i finalitza l’últim punt pendent de l’Acord de París”, va destacar.

Per a la presidència de la COP, que va viure ahir un dia contra rellotge, on no li van faltar crítiques per la manera de portar les negociacions, l’acord proporciona uns “mercats de carboni fiables i transparents” als països que col·laboren per mirar d’assolir els seus objectius climàtics.