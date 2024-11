bonÀrea recapta 5.000 euros contra el malbaratament alimentari

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

En el marc del Dia Internacional del Malbaratament Alimentari, l'empresa agroalimentària catalana bonÀrea ha dut a terme una exitosa campanya solidària a les xarxes socials. L'acció consistia a donar un euro a la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments (FESBAL) per cada "like" obtingut en les publicacions relacionades amb la iniciativa. Gràcies a la gran participació dels usuaris, s'ha aconseguit recaptar un total de 5.000 euros que es destinaran íntegrament a aquesta entitat que treballa per minimitzar el malbaratament d'aliments.

La campanya s'emmarcava dins d'un conjunt d'accions que bonÀrea va realitzar durant la setmana de la prevenció del malbaratament alimentari, al novembre. Entre elles, l'empresa es va adherir a la campanya "L'alimentació no té malbaratament" promoguda per AECOC. També va comunicar públicament la seva iniciativa "punt vermell", que consisteix a identificar amb una etiqueta vermella els productes propers a la data de caducitat i oferir-los a un preu reduït per incentivar-ne la compra i el consum abans que es facin malbé.

Reptes i xerrades de conscienciació

A més de les accions directes, bonÀrea també va organitzar diversos reptes interns i externs d'aprofitament alimentari per involucrar tant als seus treballadors com als clients en la lluita contra el malbaratament. Es van llançar propostes a les xarxes socials animant a compartir receptes i trucs per aprofitar aliments, així com consells per planificar millor la compra i emmagatzematge dels productes.

D'altra banda, en el marc de la Food Waste University Session, bonÀrea va organitzar xerrades de conscienciació sobre el malbaratament alimentari. Experts en la matèria van compartir dades impactants i van proposar estratègies tant a nivell domèstic com empresarial per reduir el malbaratament. Les sessions van comptar amb una gran assistència virtual i van generar un interessant debat entre els participants.

El compromís de bonÀrea contra el malbaratament

Aquesta campanya solidària és una mostra més del ferm compromís de bonÀrea en la lluita contra el malbaratament alimentari. Com a grup agroalimentari líder que realitza una integració vertical completa sense intermediaris, l'empresa controla tota la cadena alimentària, des de la producció fins a la comercialització. Aquest model de negoci els permet no només assegurar la màxima qualitat dels productes, sinó també optimitzar els processos per minimitzar el malbaratament en totes les etapes.

Segons dades de la pròpia companyia, gràcies al seu model integrat i a les mesures implementades, bonÀrea aconsegueix reduir el malbaratament alimentari a menys de l'1%, una xifra molt per sota de la mitjana del sector. A més, els productes aptes per al consum que no es venen a temps es donen a entitats benèfiques locals perquè puguin aprofitar-se i arribar a persones necessitades.

La importància de sumar esforços

La iniciativa de bonÀrea posa de manifest la importància de la implicació de tots els actors de la cadena alimentària, des de productors fins a consumidors, passant per distribuïdors i administracions, en la lluita contra el malbaratament. Només sumant esforços i conscienciant a la societat es podrà avançar en la reducció d'aquest greu problema que té implicacions econòmiques, socials i mediambientals.