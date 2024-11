Detingut un jove de 17 anys després de matar una menor de 15 a Oriola

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

Un crim ha sacsejat la tranquil·litat de la costa d’Oriola, a la província d’Alacant. Una jove de tot just 15 anys va ser trobada sense vida la nit d’aquest diumenge, amb un tall mortal al coll. Hores després, la Guàrdia Civil va detenir un noi de 17 anys, presumptament l’exparella de la víctima, com a principal sospitós d’aquest assassinat.

Segons fonts properes a la investigació, la menor, identificada com Cloe, una jove de nacionalitat espanyola, havia acabat recentment la seua relació amb el detingut. Fins al moment, no existien denúncies prèvies per maltractaments. Va ser el mateix germà de la víctima qui la va trobar en estat greu al voltant de les 20:40 hores i la va traslladar d’urgència a l’hospital de Torrevella, on va morir poc després a causa de la gravetat de les ferides.

Ràpida actuació policial

La Guàrdia Civil va actuar amb celeritat i va aconseguir capturar el presumpte assassí entorn de les 23:30 hores. L’Equip de Dona i Menors (EMUME) de la Comandància d’Alacant s’ha fet càrrec de les investigacions i ja ha informat tant a la Fiscalia de Menors com al jutjat de guàrdia d’Oriola sobre aquest tràgic succés.

Possible cas de violència masclista

La Delegació del Govern contra la Violència de Gènere està obtenint dades per determinar si es tracta d’un nou cas d’assassinat per violència masclista. En cas de confirmar-se, seria la primera menor d’edat víctima d’aquest tipus de crims en el que va de l’any 2024 a Espanya. Fins ara, es comptabilitzen 40 dones assassinades per violència de gènere al país.

Des de l’1 de gener de 2003, la xifra de víctimes mortals per violència masclista ascendeix a 1.285 a Espanya. Aquestes dades reflecteixen la magnitud d’un problema social que requereix la implicació de tota la societat per a la seua erradicació.

25N: Día contra la Violència cap a les Dones

Aquest dilluns, 25 de novembre, es commemora el Día Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona. En diverses ciutats espanyoles es duran a terme actes institucionals i manifestacions per conscienciar sobre aquesta xacra social. A Madrid, per tercer any consecutiu, el moviment feminista marxarà per separat, encara que unit en la mateixa causa.

Recursos d’ajuda disponibles

És fonamental recordar que existeixen recursos d’ajuda disponibles per a les víctimes de violència masclista. El telèfon 016 brinda atenció les 24 hores del dia en 53 idiomes diferents, igual com el correu electrònic 016-online@igualdad.gob.es. També es pot sol·licitar assistència a través de WhatsApp en el número 600 000 016. Els menors poden recórrer al telèfon de la Fundació ANAR 900 20 20 10.

En situacions d’emergència, s’ha de cridar al 112 o als telèfons de la Policia Nacional (091) i de la Guàrdia Civil (062). Si no és possible fer una trucada, es pot utilitzar l’aplicació ALERTCOPS per enviar un senyal d’alerta a la Policia amb geolocalització.